Og derfor har Plan- og bygningsetaten laget et 60 sider langt planforslag, som utreder tre alternativer for den 2800 kvadratmeter store plassen.

I alternativ 1 er plassen blitt stoppested for fem turistbusser og tre handicap-parkeringsplasser. Her er etatens skisse:

Alternativ 3 er en park, med en bitteliten snuplass og handicap-plasser. Sånn ser det ut på skissene:

Og så er det et kompromiss-alternativ 2, med litt park og to bussplasser.

Plan- og bygningsetaten, og også byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, foreslår alternativ 3. Det med bare park og ingen bussparkering.

Turistbåt

– Jeg tror det blir kjempefint med park, sier byråd Marcussen.

– I fjor så vi jo hvor populære friområdene ved sjøen er. Vi trenger helt klart mer av det, sier hun til Dagsavisen.

Hun mener det er nok stoppeplass for turistbusser innenfor operaen, i Operagata, og legger til at man etterhvert også har tenkt å frakte turister til museet med båt.

– Nedprioriterer du turistbussene?

– De kan gå de siste meterne ut til Munchmuseet. Det passer best med museets behov også. Vi prioriterer primært at det skal være et friområde der, sier hun.

Viktig å finne løsning

Saken skal sendes over fra byrådet til bystyret førstkommende torsdag, så det er fortsatt en stund til den skal avgjøres helt. Dermed har ikke Høyres kvinne i Byutviklingskomiteen, Pia Farstad von Hall, helt bestemt seg for hvilket alternativ hun går for ennå.

Likevel er hun skeptisk til å kreve at turister skal måtte gå for langt for å komme til det nye Munchmuseet.

– Det er viktig å finne en løsning for turistbussene. Om de må gå helt fra Revierkaia, det er helt urealistisk, sier von Hall.

Pia Farstad von Hall, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo

– Du får mye mennesker der ute. Det må man ha et system for. Ellers blir det kaos, sier hun.

For en måned siden ble det også kjent at Bymiljøetaten ber turistbusser om å kjøre utenfor byens sentrumsgater.

– Dette er en problemstilling som kommer på toppen av andre problemer turistbussene opplever, sier hun.