– Det store flertallet av barn og unge i Oslo vokser opp i trygge omgivelser med gode skoler, og trygge levekårsforhold. Samtidig har enkelte bydeler store og sammensatte levekårsutfordringer, og en høyere registrert ungdomskriminalitet enn andre bydeler, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Noen lokalområder i Oslo oppleves dessverre ikke som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Oslo kommune har, i samarbeid med statlige myndigheter, områdesatsninger i Groruddalen, Oslo Sør og Oslo indre Øst, for å prøve å bedre nærområdekvalitetene i disse områdene, sier Frp-politikeren.

Hun er leder av helse- og sosialutvalget i bystyret.

Trygg by

– En trygg by er det offentliges viktigste oppgave. Denne tryggheten skapes blant annet av innbyggerne i gatene, lokalt politi, gode skoler, effektivt barnevern, og tilstedeværende foreldre. Samtidig er Oslo hardt rammet av Covid-19, noe som har resultert i at flere tiltak for barn og unge er stengt. Dette kan få kritiske konsekvenser for sårbare barn og unge, sier Stenersen.

I høringen vil blant annet byrådet ved byrådsleder Raymond Johansen (Ap), lærere fra Stovner og Mortensrud, bydelsledere i Groruddalen, politiet, representanter fra frivilligheten og ungdommen selv delta.

– Vi er i gang med å få på plass deltakere. Og responsen fra de vi har forespurt er positiv. De ser viktigheten av en slik høring. Alle medlemmene av utvalget er opptatt av barn og unges kår, og ser dette som en viktig høring, sier Stenersen.

Vold

Barn og unge har i stor grad fått føle på kroppen hva nedstengingen av tilbudene har hatt å si. Mange står på bar bakke.

– Vi har sett flere stygge tilfeller av ungdomskriminalitet med blant annet vold og knivstikking. Selv om det er varslet enkelte lettelser denne uken, vet vi ikke hvor lenge dette vil vare. Derfor er det vktig med en høring, slik at vi på sikt kan finne løsninger på hvordan vi skal ta vare på disse gruppene også etter pandemien. Ettervirkningene vil vi måtte slite med lenge, sier Stenersen.

Høringen er delt opp i to hovedtemaer og en rekke deltemaer.

– Hovedtemaet er Oslo kommunes arbeid med forebygging og bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet, samt barn og unges situasjon under Covid-19 i Oslo, sier Stenersen.

– Veldig bra

Høyres fraksjonsleder i bystyret, James Stove Lorentzen, er glad for at det er tatt initiativ til en slik høring.

– Jeg gjorde det samme da jeg var utvalgsleder i forrige periode. Og vi hadde da en bra og nyttig høring, som ga et godt utbytte, sier Lorentzen til Dagsavisen.

Han mener tidspunktet for høringen er riktig.

– Det har skjedd mye på noen år, samt at i er oppe i en utfordrende situasjon nå, hvor vi har sett en del kriminalitet og voldshendelser. Snart kommer våren med mer utetid, så derfor er det viktig å være forberedt med tanke på hva vi kan gjøre for å forebygge. Vi kommer nok til å måtte leve med denne ekstraordinære situasjonen noen måneder til, sier James Stove Lorentzen.

– Jeg mener at bystyret må be byrådet øke satsingen på ungdomsarbeidet med tanke på den vanskelige situasjonen mange ungdommer opplever nå. Da er et slikt seminar nyttig, sier han.

James Stove Lorentzen (H). Foto: Terje Pedersen/NTB

Også Jon Reidar Øyan fra byrådspartiet Ap er glad for høringen.

– Vi hadde en tilsvarende høring i 2018, og det er alltid bra å få ny kunnskap. Særlig med tanke på tiden vi er inne i, med mye nedstenging av skoler og færre aktiviteter for barn og unge. Så at vi nå får en ny høring, eller seminar, om temaet, er viktig, sier Øyan til Dagsavisen.

Han er medlem av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

Jon Reidar Øyan (Ap). Foto: Arbeiderpartiet.

– Det er bra at vi kontinuerlig får nye fakta på bordet, slik at vi kan sette inn tiltak, sier han.

Han håper at også noen av de som var med på forrige høring også nå blir invitert.

– Det kan være nyttig å høre hva de tenker om utviklingen, sier han.

Deltemaene

Dette er deltemaene under høringen: