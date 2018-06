Oslo

Fagansvarlig for Gatepatruljen ved Grønland politistasjon, Jan Erik Bresil, sier at han savner effektive tiltak for å få unge på 15, 16 og 17 år ut av det kriminelle miljøet til NRK.

– Tidligere fengslet vi gjerne ved trusler med skytevåpen under ran eller lignende. Nå opplever vi at de bare etter noen timer overføres til barnevernet og går fritt på gaten igjen, sier Bresil til NRK.

Videre sier Bresil at tiltakene må komme raskt.

– Jeg synes det haster. Vi ser en utvikling i miljøene våre som vi ikke liker, sier Bresil.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Onsdag var justisminister Tor Mikkel Wara Wara i møte med politiministeren i Oslo.

– Jeg har vært i kontakt med politiet i dag, og jeg er helt enig, sier Wara til NRK.

I møtet skal Wara ha bedt politiet om forslag til hvordan problemene kan bli løst. Nå lover Wara at tiltak skal komme raskt, ifølge NRK.

– Og så er det opp til meg når jeg har alle verktøy og alternativer på bordet, å velge hva jeg mener er det riktige å gjøre. Noe skal vi gjøre, sier han. (NTB)