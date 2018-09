– Jeg er fornøyd med denne siden av elven

Oslo

I kveld åpner utstillingen We are Oslo på Oslo Bymuseum. Der møter du Sonja fra Tveita og 25 andre oslofolk. Gjennom bilder, video og tekst vil de fortelle deg litt om livet sitt i Oslo, og kanskje du vil få et mer nyansert blikk på byen.

Det er i hvert fall det fotografene bak prosjektet håper på.

Fra øst til vest

Det er fotografene Francesca Casciarri og Eirik Linder Aspelund som har møtt og fotografert en person fra hvert stoppested langs t-banelinje 2, den som går fra Ellingsrudåsen i øst til Østerås i vest. Fotografiene, et portrett og et bilde fra nærområdet, sammen med intervjuer, hang på alle t-banestoppene i fjor høst. Da uttalte fotografparet til Dagsavisen at de håpet å bryte ned noen fordommer.

– Hvordan gikk det?

– Det var jo litt ambisiøst å tenke, men vi håper at de som ser utstillingen og hører menneskene fortelle om livet sitt i Oslo, får et litt mer nyansert blikk på øst og vest, sier Eirik Linder Aspelund.

– Fikk dere noen favoritter?

– Vi ble kjent med så mange flotte personer, så noen favoritt er vanskelig å plukke, sier Eirik. Francesca legger til.

– Men vi elsket Sonja!

Langs linje 2

«We are Oslo» er et fotoprosjekt om identitet og mangfold i Oslo. Fotografene har møtt personer som bor langs T-banens linje 2 mellom Østerås og Ellingsrudåsen som har lyst til å fortelle noe om sitt liv i Oslo. Prosjektet munner ut i en fotoutstilling og en egen webside med foto, video og tekst.

Prosjektet er et samarbeid mellom de to fotografene, sju forfattere og to forskere, og har fått støtte fra Fritt Ord og Oslo kommune. Dagsavisen er også en av sponsorene.

Forfattertekstene er ikke med videre i utstillingen på Oslo Bymuseum. Utstillingen henger til 18.oktober.