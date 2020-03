I morgen lanserer psykolog Peder Kjøs boka «Alene». Lanseringen må han foreta på Facebook – alene.

– Ja, jeg kommer vel til å sitte der med et bilde av boka og et glass champagne og håpe at folk synes det er en interessant bok, sier Peder Kjøs. Han skulle selvsagt heller ha ønsket seg en tradisjonell lansering med mange folk, og innrømmer at boka føles ubehagelig relevant.

– Er du bekymret for mange nå som føler seg ensomme og isolerte i egne hjem?

– Ja, det er jeg. Mange kjenner på frykt og for utsatte grupper er dette veldig dramatisk. Jeg tenker at de som er ensomme fra før nok føler seg enda mer ensomme nå, og at de som sliter psykisk til vanlig mest sannsynlig sliter enda mer nå. Og for mange eldre mennesker som ikke er aktive på sosiale medier, eller ikke er vant til å holde kontakt med omverdenen elektronisk vil nok dette også være en periode der de kan kjenne seg ekstra alene.

– Hva kan vi gjøre for at dette føles litt lettere i denne vanskelige perioden?

– Vi kan jo for eksempel plukke opp telefonen og ringe på gamlemåten. Å høre en kjent stemme kan føles nærere enn en tekstmelding eller en e-post. Å opprettholde følelsen av nærhet på avstand kan gi en følelse av trygghet og varme som mange trenger sårt akkurat nå.

Rutiner er viktige

Et annet råd til folk, enten de sitter i karantene, er permitterte eller har hjemmekontor, er å opprettholde enkle hverdagsrutiner.

– Jeg tror det er veldig viktig å opprettholde vanlige daglige rutiner som å stå opp og legge seg til vanlig tid. Dusje, spise, kle på seg og oppføre seg som om det var en helt vanlig dag. Om man begynner å slurve rundt i joggebuksa og la alt ski ut kommer forfallet fort, sier Peder Kjøs.

– Det er jo ikke til å komme utenom at en stor årsak til at vi bruker tid på å dusje og kle oss ok – helt basale ting – i stor grad skyldes hensynet til andre mennesker, at vi skal på jobb og så videre. Når det sosiale aspektet forsvinner er det lett å ramle ned i en litt subbete tilværelse som eskalerer fort. Og det er ikke bra, verken fysisk eller psykisk, sier Peder Kjøs.

Se framover

I tillegg foreslår han at det kan være oppmuntrende å tenke framover, og huske på at framtida, den kommer.

– Ja, jeg tror det kan være bra snakke litt om alt som vi gleder oss til å gjøre når denne perioden er over, for den tida kommer, det er det viktig å minne både oss selv og andre på. Å se framover og ikke bare holde fast i det vi står midt oppe i akkurat nå tror jeg vi alle kan ha litt godt av.

– Det er blitt påpekt at vi må være litt snillere med hverandre nå?

– Ja, det er mange som er engstelige i denne situasjonen og da er det viktig at vi som er litt mer robuste også prøver å være litt ålreite. Ikke kritiserer eller er så snare med å påpeke feil ved det andre gjør. Kanskje bør vi heller gå litt i oss selv, kanskje gjør vi ikke alt riktig selv hele tida heller.

Blir rørt av frivilligheten og alle som ønsker å hjelpe.

– Stort sett synes jeg folk er fantastiske. Det er mye frivillighet og dugnadsånd i dette landet, så selv om det finnes noe unntak så er det tydelig at vi søker sammen når det blir krise.

Tabu

I tillegg til boka «Alene» kommer Peder Kjøs også med «God bedring» – en ny podkast om psykisk helse. Den første episoden er et koronavirus-spesial, men de kommer også til å ta opp andre temaer som for eksempel ensomhet.

– Hvorfor er ensomhet så tabu?

– I vår tid er sosial kapital blitt så viktig at de som er ensomme nærmest er skamfulle og føler at de har mislykkes i noe veldig vesentlig. Og det er ikke noe man gjerne snakker om eller viser, men kanskje holder for seg selv, sier Peder Kjøs.

– Å være isolerte og alene er naturstridig, vi er sosiale vesener som bruker hverandre til alt mulig fra nærhet, hygge, trøst og støtte og mange andre ting, og det regnes som verdifullt å ha andre mennesker i livet sitt.

