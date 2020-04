Invitasjon i siste liten: Rødt likevel invitert til 1. mai

1. mai har i over 100 år vært synonymt med tog, politiske protester og appeller. I Oslo er det Youngstorget som har vært arbeiderbevegelsens samlingssted, og tusenvis av folk samles hvert år for å markere ulike politiske saker.

Koronakrisa har naturlig nok ført til at 1. mai-arrangementer landet over er avlyst. I stedet arrangerer LO og Arbeiderpartiet et digitalt arrangement som i så stor grad som mulig skal ligne den vanlige 1. mai-markeringa.

Det holdes årlig ulike appeller fra politiske partier på hele venstresida på 1. mai. Og selv om Rødt har blitt et fast innslag på Youngstorgets talerstol på arbeiderklassens kampdag var det ingen spor av partiet på LOs digitale første mai-arrangement.

Da programmet ble offentliggjort tirsdag var det nemlig helt uten innslag eller appeller fra Rødt.

Ingen fra Rødt

Det var planlagt appeller av LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken. Og det skal holdes et slags digitalt talkshow der Gro Harlem Brundtland (Ap), Torbjørn Berntsen (Ap), Ina Libak (AUF), Tonje Brenna (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) skal være med.

Men, i motsetning til hvert eneste år siden 2012 skulle altså ingen fra partiet Rødt være med på arrangementet.

Da Dagsavisen tok kontakt med partileder Bjørnar Moxnes tirsdag ettermiddag sa han at han ikke hadde hørt noe fra LO.

Moxnes: – Ikke hørt noe

– Vi har ikke hørt noe fra LO og ikke fått noen invitasjon. Det er litt rart, for Rødt pleier å delta på LOs arrangementer landet rundt på 1. mai. Jeg skulle selv til Porsgrunn og Skien på fredag. Du må nesten spørre LO om hvorfor. Det vet ikke jeg, sa Moxnes da.

Da Dagsavisen tok kontakt med LO for å høre om hvorfor 1. mai-arrangementet var helt fritt for Rødt fikk vi først ikke noe svar. En liten time seinere kom kontrabeskjeden fra Rødt. Nå var de plutselig likevel blitt invitert til å sende inn en videohilsen til arrangementet.

To minutter seinere klokker det inn en tekstmelding fra leder for samfunnskontakt og strategi i LO, Wegard Harsvik.

– Det jobbes fortsatt med de siste detaljene i programmet. Vi har i dag også bedt Rødt ved Bjørnar Moxnes om en hilsen på dagen, skriver Harsvik.

Tre dager før 1. mai ble altså Rødt invitert til å bidra til arrangementet gjennom en videohilsen.

Rødt og fagbevegelsen

Rødt og fagbevegelsen har i mange år hatt et til tider både nært, men også sårt forhold. Egentlig helt siden partiet Rødt ble stiftet i 2007 har det vært diskusjoner i LO-familien om Rødt for eksempel skal få valgkampstøtte, slik Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet pleier å få.

I 2013 ga LO sentralt 200.000 til Rødt, noe det ble oppstandelse av. Siden da har ikke Rødt fått en krone fra LO, men får innimellom noen penger fra forbundene.