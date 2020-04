VG skriver at kurset ble avholdt for ansatte ved OUS i midten av mars.

De to instruktørene var symptomfrie før kurset. De ble satt i karantene og testet da de oppga symptomer som kunne settes i sammenheng med viruset. Da det ble kjent at to av instruktørene hadde testet positivt, ble det besluttet å kansellere framtidige kurs umiddelbart.

Stor reportasje: Dette er historien om et døgn i det fortsatt arbeidende Norge (Dagsavisen+)

– Begge de to ansatte hadde svært milde symptomer, og det var ingen grunn til å mistenke koronasykdom. En av de ansatte har en annen sykdomstilstand med lette symptomer, noe som gjorde det ekstra vanskelig å avdekke symptomer på covid-19, sier seksjonsleder ved medisinsk intensiv, Katharina Lende, til avisen.

950 personer gjennomførte kurset før det ble kansellert. Ifølge VG er nå 148 ansatte ved OUS bekreftet smittet, mens 897 ansatte er i karantene.

Lest denne?: Hun har skrevet den første boka om å holde seg hjemme med barn under koronakrise