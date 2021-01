Ingen straffesak mot duo som fraktet granat inn i boligområde

– Det ble naturligvis gjort en del undersøkelser i forbindelse med hendelsen, men resultatet av undersøkelsene var at det ikke var rimelig grunn til å opprette straffesak og starte etterforskning, og saken er avsluttet hos politiet, sier Andreas Listaul Veiding i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Mennene har tidligere sagt til avisa at de fant granaten med metalldetektorer, men ikke hadde mobildekning i skogen. Derfor ble den fraktet til bilen, hvor de etter hvert ble informert om at de måtte kontakte politiet.

Politiet sperret av området på stedet der granaten og bilen befant seg. Flere nærliggende hus evakuert fram til granaten ble sikret og senere destruert.

– Man kan sikkert stille spørsmål ved om det var en ideell løsning å frakte med seg granaten fra det opprinnelige funnstedet, men politiadvokaten har vurdert at forholdet etter omstendighetene ikke var straffbart og at det derfor heller ikke var grunnlag for opprettelse av straffesak, sier Veiding.