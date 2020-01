Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal (SV) og byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap) er opprørt over at papirløse migranter mangler grunnleggende rettigheter som fastlege og tannlege.

I forrige uke fortalte Dagsavisen historien om papirløse Sarah fra Etiopia, som har vært 18 år i Norge.

Vil ikke utvide

Byrådet øker sin støtte til Helsesenteret fra en halv million i året, til 1,6 millioner, og de ønsker at staten tar mer ansvar.

Men staten sier nei.

– Dette er vanskelige spørsmål, men vi mener at personer uten lovlig opphold får et forsvarlig helsetilbud. Alle som oppholder seg i Norge, har rett til øyeblikkelig hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Alle har krav på smittevernhjelp, og barn og gravide uten lovlig opphold har «tilnærmet samme rettigheter som personer med lovlig opphold i Norge». Vi ser derfor ikke behov for å utvide rettighetene til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i Norge, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse og omsorgsdepartementet i en epost til Dagsavisen.

Vil følge opp

– SV på Stortinget vil følge opp det Oslo SV og Ap ber om og fremme sak om dette i Stortinget, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Dagsavisen.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ønsker bedre rettigheter for papirløse migranter. Foto: Siri Øverland Eriksen

SV ønsker å gi rett til helsehjelp utover øyeblikkelig hjelp.

– Det ble fremmet et forslag om dette i 2017. Da satt ikke SV i helsekomiteen, men vi stemte for alle forslagene. Det gjorde KrF og Venstre også, sier hun.

I Stortinget var disse fire forslagene oppe i 2017, men de ble nedstemt.

Forslag 1

Forslag fra Sp, KrF og Venstre:

Stortinget ber regjeringen sørge for at tilbudet til sårbare grupper papirløse migranter, som barn, personer med funksjonshemninger, gravide kvinner og eldre, er på linje med tilbudet til befolkningen for øvrig.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen utarbeide ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.

Forslag 3

Forslag fra Kristelig Folkeparti og Venstre:

Stortinget ber regjeringen sørge for at også papirløse migranter gis eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primærhelsetjenesten, inkludert rett til å stå på liste til fastlege.

Forslag 4

Forslag fra Senterpartiet:

Stortinget ber regjeringen sørge for at også papirløse migranter gis eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primærhelsetjenesten, inkludert allmennlegetjenester og at barn gis rett til å stå på liste til fastlege.

– Det er forslagene 1, 2 og 4 som jeg mener er mest aktuelle i dag, men det kan også komme nye. Noen konkret formulering fra SV er ikke klar, sier Karin Andersen.