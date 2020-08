– Vi etterforsker saken og gjennomfører åstedsundersøkelser og vitneavhør, sa krimleder Bonnie Stokke i Oslo politidistrikt til NTB i 19.40-tiden tirsdag kveld.

Politiet fikk melding om knivstikkingen på Stovner klokken 13.49 samme dag.

– En yngre mann er alvorlig skadd og er kjørt til Ullevål sykehus, sa innsatsleder Kristoffer Bang i Oslo politidistrikt kort tid etter hendelsen.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth opplyste til VG at det var blitt sagt at alt fra én til tre personer skal ha løpt fra stedet i retning Haugenstua skole etter knivstikkingen. Han forteller videre at det er sprikende vitneobservasjoner.

Politiet har gått ut med beskrivelser av to personer. Den ene er beskrevet som en gutt/mann med langt skjegg og svart bag, den andre som en gutt/mann med hette over hodet.

Krimleder Stokke vil ikke si om politiet nå leter etter noen navngitte mistenkte. Hun ønsker heller ikke å opplyse om den fornærmede er kjent for politiet fra før.