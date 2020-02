Ingen meslingsmittet blant tre mistenkte

Det bekrefter smittevernoverlege Tore Steen i Helseetaten i Oslo tirsdag.

Tre tilfeller av meslinger er kjent i Norge i år. To av dem kommer fra Oslo. Etter at det siste tilfellet hos en ettåring ble kjent fredag, kom det tre nye sykdomstilfeller der man mistenkte at det var meslinger inne i bildet.

– Alle er nå bekreftet å være meslingfrie, opplyser Tore Steen til NTB.

Han vil imidlertid ikke avvise at det kan finnes flere meslingtilfeller i etterkant av de første utbruddene.

Etter det siste påviste meslingtilfellet i Oslo fredag, ble rundt 60 barn i bydel Sagene vaksinert.

Meslingutbruddet har ført til at diskusjonen om obligatorisk vaksine har blusset opp igjen. Smittevernoverlegen uttalte i den forbindelse at barna ikke bør vaksineres før de er ett år, fordi en tidlig vaksine kan svekke effekten og raskt gjøre det nødvendig å ta en ny.

Ifølge Oslo kommunes helseetat er 95 av alle barn i Oslo nå vaksinert.

Utbrudd av meslinger har spredd seg på verdensbasis de siste årene, og Verdens helseorganisasjon (WHO) regner med at 9,8 millioner ble smittet i 2018. Antall dødsfall som følge av meslinger steg ifølge WHO med 15 prosent fra året før.

