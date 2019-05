– Verden drukner i plast. Hvert minutt ender circa 15 tonn plast opp i havet. Om vi ikke gjør noe, vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050. Å forby heliumballonger er et lite, men symboltungt steg i riktig retning. Livet i havet fortjener en søppelfri 17. mai-himmel, uten heliumballonger, sier miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.

Les også: Slik blir været 17. mai

Politiet

I fjor var første gang Oslo kommune hadde forbud mot salg av heliumballonger, og politiet tok oppgaven med å stoppe selgere alvorlig.

Kommunen ved Bymiljøetaten (BYM) har kun myndighet til å forby salg på kommunal grunn. BYM har også gitt beskjed til bydelene at forbudet også gjelder på den grunne de disponerer.

Bymiljøetaten behandler søknader for leie av store gater, torg og plasser i Oslo sentrum og praktiserer et totalforbud mot ballongsalg for disse områdene.

Følgende informasjon om totalforbudet ligger på Bymiljøetatens nettsider:

«Det vil i 2019 ikke bli gitt tillatelse til å selge heliumballonger i Oslo. Dette skyldes både at det er heliummangel i verden og at vi ønsker så lite plastsøppel som mulig i hovedstaden.»

«Bydelene behandler søknader for mindre arealer, torg og plasser i bydelene og fortau i bydelene, og vi vil med dette be bydelene og Utdanningsetaten om å praktisere totalforbud mot ballongsalg for disse områdene. Vi ber om at informasjon om dette videreformidles til aktuelle aktører snarlig og før 17.mai.​»

Men det er kun selgerne som får svi.

Om en liten unge stolt og glad holder en heliumballong i hånda, skal han eller hun ikke være redd for at politiet kommer og beslaglegger ballongen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Heliummangel

– Oslos ambisjon er å bli verdens første by som kutter ut unødvendig engangsplast, og vi skal fase ut dette fra alle kommunale virksomheter allerede innen utgangen av året. Vi har i dag mange gode alternativer til plast, sier Hermstad.

– Det er også fare for heliummangel i Europa. Det kan ramme et helsevesen som er avhengige av stoffet. Da er det dumt å bruke det i ballonger, fremfor å behandle syke. Når helium slipper løs i atmosfæren, er det tapt for alltid, sier byråden.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt forbud mot heliumballonger. Nå venter Arild Hermstad utålmodig på at klima- og miljøvermminister Ola Elvestuen skal komme med lovforslaget.

– Nylig ble det klart at Elvestuen ikke er i rute med å forby heliumballonger slik stortingsflertallet har bedt om. I Oslo venter vi ikke. Vi vil ha en 17. mai uten flyvende søppel som blir liggende i naturen i hundrevis av år, sier Arild Hermstad.

Les også: Rekkefølgen i barnetoget i Oslo 17. mai 2019