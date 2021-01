Saken er oppdatert

– Det er ingenting som trenger å tilsi at rødt nivå betyr én dag på skolen i uka, uttalte Guri Melby til NTB søndag. I det lange intervjuet tar kunnskapsministeren til orde for at koronarammede kommuner kan gjøre mer for å holde skolene åpne.

Melby mener kommunene har fått bevilget store summer fra regjeringen som kan benyttes til en rekke tiltak som flere busser, leie av lokaler og generell bemanning. Ifølge kunnskapsministeren har flere kommuner ikke vært godt nok forberedt på rødt tiltaksnivå.

«Forventer litt mer forståelse»

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV), reagerer på kunnskapsministerens kommentarer.

– Jeg er helt enig med Melby i at hjemmeskole har store negative konsekvenser. Det er grunnen til at vi har vært så kritiske til å åpne opp for mer hjemmeskole, i motsetning til statsråden, som har vært for. Nå håper jeg det blir mulig å gå tilbake til gult nivå raskt, skriver Thorkildsen i en epost til Dagsavisen.

Thorkildsen peker på at Oslo kommune og Osloskolen har jobbet iherdig for å være forberedt på strengere smitteverntiltak:

– Lærerne, rektorene og alle i Osloskolen har jobbet livet av seg for å tilrettelegge best mulig i en ekstremt krevende situasjon. Allerede i november lagde de planer for overgang til rødt nivå på barnetrinnet. Likevel viste det seg å være mye det ikke gikk an å planlegge for, som at flere hundre av våre ansatte bor i Nordre Follo! Likevel kastet de seg rundt og gjorde sitt aller beste, og det er jeg imponert over, skriver byråden.

Thorkildsen mener kunnskapsministerens oppfordring til å strekke seg langt er god, men advarer mot å komme med ekspertkommentarer fra en opphøyd posisjon:

– Jeg er helt enig i at vi må strekke oss så langt vi kan, og vi kan alltid bli bedre. Men statsråden bør være litt forsiktig med å mene altfor mye om hvordan ting løses lokalt. Jeg har selv stilt spørsmål ved løsninger på enkeltskoler i Oslo, og så viste det seg å være gode grunner til at ting var som de var.

– En statsråd sitter enda lengre unna virkeligheten. Jeg forventer derfor litt mer forståelse for skolenes situasjon.

– Hjelp, ikke kjeft

Byråden trekker frem den spesielle situasjonen til storbyene i forbindelse med koronapandemien, og ber om hjelp, ikke kjeft fra regjeringen:

– Vi er mange i samme båt her nå, men Oslo og de andre storbyene er i en spesiell situasjon. Vi har stått midt i denne pandemien i snart elleve måneder. Det gir oss ekstra store utfordringer. Det lærerne og de andre ansatte på skolen trenger fra regjeringen er ressurser og hjelp, ikke kjeft.

Melby: – Jeg forvener at kommunene tar oppfordringen

Melby understreker til Dagsavisen at hun verken har vurdert eller uttalt seg om tilbudet i Oslo spesifikt.

– I intervjuet kom det klart fram at jeg ser at mange, både skoleeiere og enkeltskoler, har strukket seg langt for å finne gode løsninger, mens andre har valgt løsninger som gir et mindre omfattende tilbud til elevene, sier Melby, og fortsetter:

– Jeg vet at dette er en krevende situasjon, likevel forventer jeg at Oslo og alle andre kommuner tar oppfordringen om å tenke nytt om tiltak på alvor.

Melby viser til at det er gitt milliarder til kommunene for å kompensere skoler og barnehager for koronatiltak.

– Jeg får rapporter fra blant andre Utdanningsforbundet om at pengene ikke når fram til elevene, da er det mitt ansvar å følge det opp. Det er over ti måneder siden pandemien startet, har alle kommuner brukt pengene vi har bevilget på å også sikre skoletilbudet lokalt? sier Melby.

