– Det er trangt og gammelt her, spesielt sammenlignet med nye barnehager, sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun ser seg rundt på uteplassen til barnehagen Grønland Torg. Den ligger, som navnet indikerer, midt på Grønland, i første etasje i en boligblokk. Her er blokker på alle kanter og et garasjeanlegg under bakken. I denne barnehagen lever 70 prosent av barna under fattigdomsgrensen.

Nedslitt og trangt

Dagsavisen har i flere artikler belyst den dårlige barnehagekvaliteten på Grønland og nedre Tøyen. En rapport utarbeidet av bydel Gamle Oslo viste at barnehagene her sliter på alle fronter. Det er nedslitte uteområder og trange innelokaler, opphopning av flerspråklige barn, lav småbarnsdekning og ansatte som er dårlige i norsk.

– De ungene som trenger det mest, får det dårligste barnehagetilbudet, har bydelsutvalgsleder Line Oma tidligere uttalt til Dagsavisen.

Line Oma, BU-leder i Gamle Oslo og oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen håper en oppgradering av uteområdet vil ha positiv effekt på nærmiljøet.

21 millioner inn

Nå setter byrådet av 15 millioner kroner i revidert budsjett til opprusting av utelekeområdene til noen av barnehagene. I tillegg skal seks millioner kroner brukes til å forsterke innsatsen i seks av barnehagene med størst utfordringer. Grønland Torg barnehage er en av barnehagene som får en ekstra stilling i form av en spesialpedagog eller språkpedagog.

– Vi må drive forskjellsbehandling og bemanne opp de levekårsutsatte barnehagene, fastslår Inga Marte Thorkildsen.

– Vi må sikre at barnehagen kompenserer for levekårsstress, legger Line Oma til.

Flytting og fravær

Barnehagene som får bevilget ekstra penger har store levekårsutfordringer, som hyppig flytting og fattigdom, og det er mange barn som har atferdsutfordringer.

– Vi er masse flinke folk her, men vi strekker ikke til, forteller pedagogisk leder i storbarnsavdelingen, Tatjana Vingereid.

Antall ansatte her er samme antall som i andre barnehager.

Vaktmestere

Atefah Selahvarzi jobber også som pedagogisk leder i Grønland Torg barnehage.

– Dette er første gang på 15 år at det skjer en betydelig utvikling her som kan gi gode resultater, sier hun.

Selahvarzi ser positivt på at barnehagen nå får en ekstra ressurs i en spesialpedagog.

– Vi er vaktmestere, brannslokkere, vi sender søknader og kobler foreldre til rette hjelpeinstanser, forteller hun.

– Nå kan jeg og Tatjana være pedagoger, og gi barna den kvaliteten de fortjener.

Mange kan ikke norsk

Grønland Torg barnehage har 20 språk representert, og 19 av 20 barn på storbarnsavdelingen er flerspråklige.

– Starter det barn her som ikke kan norsk?

– Ja, det er helt vanlig, svarer Tatjana Vingereid.

Det Vingereid og Selahvarzi ønsker seg aller mest, er mindre barnegrupper og muligheten for å dele barna inn i mindre grupper.

– Vi vil heller ha færre barn enn flere voksne.

Avdelingen er en utvidet barnegruppe med 20 barn.

– De kom hit og målte gangen, så fikk vi plass til to barn til, forteller Selahvarzi.

Bedre miks

Selahvarzi kommer selv fra Iran, og sier at hun lærte norske koder ved å se på andre.

– Dette med matboks. Klær. Mange ting kommer gratis ved en bedre miks, mener barnehagepedagogen.

– Her finner de lite norsk kultur, sier Selahvarzi.

– En miks med flere norsktalende barn kan være positivt for de barna som ikke er sterke i norsk språk, sier Tatjana Vingereid, og legger til:

– Dette burde politikerne gjort noe med for lenge siden.

BU-leder Line Oma tror løsningen er å bygge en helt ny, moderne barnehage, som skal være attraktiv nok til at foreldre fra hele bydelen vil ønske å sende barna dine dit.

– Det er neste steg. I mellomtiden må vi sørge for at disse barnehagene henger sammen.