Ikke sikkert at isen blir fjernet

– Nå er det jo blitt sånn at folk ikke tør å gå ut. Folk holder seg inne og blir isolert. Andre går ut med armer og bein som innsats. Det er helt uakseptabelt, sier Eirik Lae Solberg.

Gruppelederen for Høyre i bystyret i Oslo, og medlem av samferdselskomiteen i bystyret, er ikke nådig mot situasjonen i Oslos gater.

Der er det nemlig is. I hvert fall veldig mange steder.

– Vi må sørge for at fortauene er framkommelige. Det må saltes mer. Og neste gang det kommer et snøfall må beredskapen bli bedre, så man får snøen unna før det fryser til is, sier han.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Innbyggere i Oslo tør ikke gå ut. Legevakta registrerte 600 bruddskader på to dager. Det er akutt.

Jobber med saken

– Så, hva skjer ‘a?

Vi stiller spørsmålet til Joakim Hjertum. Han er seksjonsleder i veiforvaltningen i Bymiljøetaten i Oslo kommune, altså en slags brøytesjef.

– Ja, det har vært mye vinter i år, sier han.

– I gata mi er det 15 cm is.

– Vi kjører bort snø og freser ut snø. Både natt og dag. Det tar lang tid, sier han.

Så vi må nok fortsette å smøre oss med tålmodighet og smertestillende krem framover.

– Sist det var mye snø, i 2009, da begynte vi med bortkjøring i slutten av januar og holdt på i to måneder. Da begynte ting å smelte, så da lot vi våren overta.

– Så det kan være dere ikke får fjernet den?

– Det kommer helt an på vær og føre og hva som skjer. Vinteren har vært spesiell, men plutselig så blir det ti plussgrader igjen, og så smelter alt av seg sjøl.

– Hva er vanskeligst nå, da?

– Isen er veldig hard. Vi strør og strør og prøver å få grusen til å feste seg. Men det ser nesten ikke ut som om vi har vært der, sjøl om vi har strødd fryktelig mye grus denne vinteren, sier han.

Hjertum sier at de så langt har gitt over 200.000 kroner i bøter til brøyteselskapene for mangelfullt utført arbeid.

Fordobling

Men det blir ikke noen god økonomisk vinter for Oslo kommune likevel.

Hjertum forteller at de så langt ligger an til en fordobling av vinterkostnadene. Altså, så langt i vinter har de brukt omtrent dobbelt så mye som vanlig. Det kan bety at kostnadene for brøyting, måking og strøing av veier og fortau kan gå fra rundt 24 millioner i et normalt år, til nærmere 50 millioner i år, på årets tre første måneder.

I tillegg har byrådet bevilget ekstra penger til rydding av sykkelfelt.

– Det er snø. Det er is. Vi strør. Vi brøyter. Og vi kjører bort snø. Vi får bare ta ting fortløpende, sier Hjertum.

