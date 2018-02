Oslo

VALLE (Dagsavisen): Kommende lørdag er det stadionåpning på Intility Arena. I den anledning byr vinteren på kanskje årets kaldeste uke. Det er meldt tosifret minus hele uka.

- Ikke noe problem, sier stadionsjef Stig-Ove Sandnes til Dagsavisen. - Vi har ingen nedre kuldegrense her, banen tilfredsstiller NFFs krav, sier han.

Mykt og fint

Og attesten fra spillerne var god. Underlaget var mykt og fint.

- Og når vi i tillegg får trent i sola er det ganske bra, sier midtstopper Jonatan Tollås Nation til Dagsavisen.. Noen av spillerne stilte også i shorts. Det er jo primært en sommeridrett de driver.

For stadionsjefen er uansett åpningen spennende. Varmen ble satt på for et par uker siden og det er første gang den populære arenaen har vinterdrift.

- Vi konstaterer at alt virker etter planen. Vi har vannbåren undervarme i dette anlegget. Den største utfordringen for oss er stort snøfall. Vi må jo måke både banen og tribunene, sier han.

. Hva er døgnprisen på å holde varmen i gang?

- Det lurer vi på også. Det er jo første gang vi bruker undervarmen. Jeg har ikke noe tall å gi ennå, men det er klart vi følger med. Vi ønsker oss naturlig varme, sier Sandnes.

Serieåpner borte

All snøen ble ryddet bort i forrige uke, men det gjenstår fortsatt litt på tribunen.

Lørdag klokka 16.00 er det stadionåpning mot Start i siste treningskamp før seriestart. Første hjemmekamp serien kommer ikke før søndag 18. mars mot Odd. Vålerengas serieåpning skjer borte mot Kristiansund mandag 12. mars.

Våleernga har nå flyttet utendørs for godt, kun kraftig og uventet snøfall kan sende dem innendørs i Vallhall igjen.

- Overraskende gode forhold her, sier keepertrener Gjemund Østby.

Eneste lille gisp kom da Chidera Ejuke tilsynelatende skled med en vridning og ble liggende. Men han kom seg fort på beina igjen og pådro seg ingen skade.

Begge midtstopperne som ble skadet i Marbella, Jonatan Tollås Nation og Felipe Carvalho var i full trening.

Men ja, kontrasten fra treningsleiren i Marbella var relativt stor.

PS. De 16 minusgradene ble målt klokka 09. Da treningen pågikk i sola var det atskillig behageligere.

FAKTA

Dette er VIFs treningskamper før seriestart:

VIF - Start (3. mars kl. 16.00, Initility Arena)

Spilt tidligere:

Molde - VIF 1-1 (Marbella)

Rubin Kazan - VIF 3-0 (Marbella)

Tromsø - VIF 3-0 (MarbellaI

VIF - Stabæk 4-2 (Vallhall)

VIF - Kongsvinger 4-0 (Vallhall)

VIF - Kristiansund 2-1 (Vallhall)

Silkeborg - VIF 1-2 (La Manga)

CSKA Moskva - VIF 0-0 (La Manga)

Neuchatal Xamax - VIF 1-0 (La Manga)

VIF – Strømmen 3-0 (Vallhall)

Første serierunde: Mandag 12. mars 19.00: Kristiansund - VIF