Ikke hogg her!

Oslo

Røverkollen rager over Groruddalen bak Romsås, og er lett å kjenne igjen på den høye TV-masta ytterst i Oslo. Det er et yndet sted for turgåere, hvor de kan fortelle gode historier om hvor Ole Høiland skal ha gjemt sine skatter for et par århundrer siden. Men åsen er også et naturreservat på 125 dekar.

Og nå kan det bli veldig mye større. Som reservat, altså.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nemlig et forslag ute på høring om å utvide naturreservatet med 1.424 dekar. Det er mer enn en tidobling.

– Dette er en skikkelig gladnyhet og et forslag jeg heier på, skriver en alltid like entusiastisk miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i en epost til Dagsavisen.

Frivillig

Forslaget om utvidet vern kommer fra grunneierne selv, som til gjengjeld får erstatning fra staten for verdien av stående skog og framtidige inntekter.

– Jeg synes det er flott at private grunneiere frivillig ønsker å bidra til at dette området blir vernet. Det er flott at vi på denne måten kan ta enda bedre vare på mulighetene til å oppleve uberørt natur nær sagt rett fra T-banestasjonen, skriver byråd Berg.

Hun legger til at byrådet er opptatt av å sikre viktige områder for bynært friluftsliv, og samtidig ta vare på uberørt natur og det biologiske mangfoldet i kommunen.

Røverkollen har flere rødlistede og sårbare planter og skogarter. Blant annet er det registrert flere rødlistede sopptyper, dessverre gjerne av typen som bor i død ved.

Til tross for verning, Fylkesmannen foreslår å opprettholde bruken av scooterløypa, lysløypa og noen skogsbilveier som går gjennom området.

Høringsfrist

Hvis du av en eller annen grunn vil protestere mot at naturreservatet skal bli større må du gjøre det før høringsfristen går ut, den 24. mars.