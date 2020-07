Fra 15. juli kan turister fra blant annet Storbritannia, Spania, Italia, Tyskland, Polen, Island og Sveits reise til Norge uten å risikere karantene. Etter månedsvis med lave besøkstall, peker pilen snart oppover for hovedstadens museer.

– Det er gledelig, helt fantastisk! sier kommunikasjonsrådgiver og Oslo-entusiast i Visit Norway, Mathilde Rübberdt.

Store ulikheter

Mangelen på internasjonale turister har satt sitt preg på reiselivsbransjen i Oslo. Rübberdt forteller at det naturlig nok er den delen av bransjen som i hovedsak belager seg på reisende fra andre land som har slitt mest. Hotellbransjen, sammen med sightseeng-operatører og museer er blant de som er hardest rammet. Samtidig har utelivsbransjen, serveringsbransjen og shopping klart seg bedre.

Selv om det foreløpig ikke er åpent for turister fra viktige turistland som USA, Japan og Kina, ser Rübberdt positivt på beskjeden fra Regjeringen.

– Vi håper jo at vi får en invasjon av tyske turister nå fremover, sier hun.

Slik har Oslo-museene opplevd koronakrisen:

Vikingskipshuset

Osebergskipet fra år 820 ble gravd ut i 1904. Skipet stilles ut på Bygdøy sammen med de litt mindre spektakulære skipene Godstad og Tune, samt en rekke gjenstander fra vikingtiden. Museet blir vanligvis besøkt av over en halv million mennesker i året.

Gjenåpnet: 18. mai.

Besøkende: Primært masseturisme i busslast, pakketurer med reisende fra Asia og USA.

Har gått fra 8.000 besøkende på en god dag til å selge 300 billetter om dagen.

Vikingskipshuset besøkes i stor grad av utenlandske turister, spesielt fra land hvor man har fått øynene opp for vikingtiden på en helt annen måte enn her hjemme i Norge. Museet forteller at de i løpet av den siste tiden har hatt noen gjester fra Danmark, men at de resterende besøkene er nordmenn fra andre deler av landet enn Oslo.

Akershus festning, besøkssenteret:

Besøkssenteret er festningens egen turistinformasjon. Senteret arrangerer både skuespill og guidede turer på festningen.

Gjenåpnet: 27. juni.

Besøkende: Mange kommer fra cruiseskipene. Mange fra USA, Kina, Tyskland og Japan, samt nordmenn.

Besøkssenteret er en egen avdeling på Akershus festning. Både Forsvarsmuseet og Akershus slott – som også ligger på festningen – har langt høyere besøkstall enn Besøkssenteret, men i år er begge disse stengt. Besøkssenteret melder om stor nedgang i internasjonale turister. Så og si ingen møter opp på de engelskspråklige omvisningene. Senteret opplyser om at de på en god dag har i underkant av 800 besøkende, men at de så langt ligger på 150 gjester om dagen.



Nærheten til havna gjør at museet får mange av turistene sine fra cruiseindustrien og dermed er besøkssenteret hardt rammet av reiserestriksjonene. Antallet norske turister har ifølge besøkssenteret på Akershus festning vært relativt stabilt fra i fjor.

Frammuseet:

Gjenåpnet: 8. mai.

Besøkende: Primært dansker, tyskere, franskmenn, turister fra middelhavslandene, Belgia og Nederland.

Privateid stiftelse som driver uten tilskudd fra staten. Museet informerer om at den første måneden etter åpningstiden var det kun et sted mellom fem og ti besøkende i ukedagene og et sted mellom 20 til 30 i helgene. Frammuseet har vanligvis omtrent 45.000 besøkende i løpet av juni måned. I år har senteret talt omkring 2.500 besøkende.

8. juli satte hadde museet koronarekord med cirka 400 besøkende. Vanligvis selges 70 prosent av billettene til utenlandske turister, noe som stemmer godt med nedgangen museet har opplevd de siste månedene.

Teknisk museum

Teknisk Museum ligger på Kjelsås. Museet består av over 20.000 kvm med permanente og midlertidige utstillinger innenfor teknikk, industri, naturvitenskap og medisin.

Gjenåpnet: 14. mai (lavterkseltilbud) og 19. juni (ordinært tilbud)

Besøkende: Hovedvekt av norske turister fra Oslo omegn.

Norsk Teknisk Museum regnes som et nasjonalmuseum og drives med støtte fra både Oslo kommune og Kulturdepartementet. Besøkstallene varierer stort fra dag til dag, på regnværsdager i helgene er Teknisk museum godt besøkt. Likevel er besøkstallene også her sterkt preget av koronaepideien. I uke 23 i 2019 var det 4.843 registrerte besøkende. I samme uke i år var tallet nede i 1.561.

Norsk Folkemuseum:

Norsk Folkemuseum ligger på Bygdøy og består av både innendørs og utendørs utstillinger av hvordan folk levde i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag.

Gjenåpnet: Lavterskeltilbud fra 14. mai. Ordinært tilbud fra 22. juni.

Besøkende: Omtrent halvparten av billettene selges til utenlandske turister.

Akkurat nå er det for det meste foreldre eller besteforeldre med barn som tar turen. Museet, som er et av Europas største friluftsmuseer, sier at de har opplevd en markant økning i antall gjester etter at fellesferien startet. 22. juni i år var det omtrent 150 besøkende, mot 1.300 i 2019. De siste dagene kan Norsk Folkemuseum melde om et sted mellom 300 og 800 besøkende per dag.

