Oslo

Av Aslak Borgersrud, Hilde Unosen, Tom Vestreng og David Stenerud

I Trøndergata på Torshov spinner Marta Ligier sidelengs rundt i sin mørkegrå Volvo. Den lille sidegaten til Vogts gate ligner mer på en traktorvei enn en bygate, og bilisten er både sliten og irritert.

– Det er et mareritt. Denne gata har ikke vært ryddet i hele vinter, sier hun.

Ligier er overhodet ikke fornøyd med brøyteinnsatsen til Oslo kommune, og kan fortelle om flere nestenulykker de siste par månedene.

– En ting er å holde bilen sammen så den ikke detter fra hverandre. Men det verste er ikke bare skadene. Selv i fem til ti kilometer i timen har jeg vært i ferd med å kræsje. Jeg ber om at snøen snart må forsvinne, sier hun.

Mange er rammet

Ligier er neppe aleine om å be til høyere makter om mindre nedbør og færre kuldegrader. I flere områder er det nå blitt så dype spor i gatene at man helst må ha SUV for å komme fram. Mindre, helt vanlige biler skraper rett og slett nedi.

Vålerenga og Lodalen er blant områdene hvor det er mange ledige parkeringsplasser, men folk kommer rett og slett ikke til dem med bilen.

Holder ikke

– Veldig mange i byen opplever at brøyting og snørydding nesten har kollapset, sier Oslo Høyres Eirik Lae Solberg.

– Det har ført til trafikkfarlige situasjoner, legger han til.

Lae Solberg mener kommunen etter vinteren må se nøye på hva som kan gjøres annerledes i framtida

– Når snøen blir liggende lenge blir den til is, og det skaper denne håpløse situasjonen, sier han.

– Det kan ikke komme som en overraskelse av at det noen år snør mye.

– Er det greit, egentlig?

– Det er kritikkverdig.

Sjekk planen

Brøytesjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten satt i møte hele dagen mandag, og på pressetelefonen var det ingen som svarte, men vi fikk stille brøytegeneralen ett spørsmål på tekstmelding.

– Flere steder i Oslo er hjulsporene nå så dype at biler ikke kommer seg ut av dem. Må vi bare vente til det smelter, eller finnes en plan?

– Vi jobber kontinuerlig med snø- og isskraping. Det kjøres dag og natt, svarer Joakim Hjertum, og viser til at det fortløpende legges ut lister på kommunens hjemmesider.

Listene er gode nyheter for Trøndergata, der skal det brøytes på onsdag. Det finnes ingen planer for å brøyte eller isskrape verken på Vålerenga eller i Lodalen.

Tidligere har Hjertum uttrykt i denne avis at flere Oslofolk må belage seg på å vente til snøen rett og slett smelter vekk.

Brukt ekstra penger

Oslo kommune har i år satt av 53 millioner kroner ekstra på brøytebudsjettet. Dermed skal hovedstaden bruke omtrent 180 millioner kroner på vintervedlikehold i år.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel forteller at byråd Lan Marie Nguyen Berg ikke var tilgjengelig for kommentar, men de opplyste samtidig at det så langt har kommet omtrent dobbelt så mye nedbør som vanlig.