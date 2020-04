Barnetoget som går opp Karl Johans gate og til Slottet er populært, og mange titalls tusen festkledde mennesker pleier å møte opp for å se på feiringen.

Men koronasituasjonen har gjort folkefesten utfordrende. Og nå har 17. mai-komiteen i Oslo bestemt seg for å droppe toget, melder NRK.

– Det er ikke forenelig med smittevernreglene. Så vi har startet et arbeid med å lage et alternativt 17. mai-program, forteller leder av 17. mai-komiteen, Pia Farstad Von Hall fra Høyre, til Dagsavisen.

– Hvordan blir det, da?

– Vi må jo inn i de digitale flatene. Der ser vi mange muligheter, og har fått mange forslag som kan bli spennende og kan skape god 17. mai-stemning, sier Farstad Von Hall.

Hun vil ikke antyde for mye om hva som skal skje, men bekrefter at hun vil samarbeide med både NRK og TV2. Ting kan også streames på websidene til Oslo kommune og på Facebook, forteller hun.

Jubileum

– Tenk på stakkars 100 år gamle Vålerenga skole som skulle gå først!

– Jeg føler med de, det må jeg si. Jeg skulle gjerne hatt de i tog på Karl Johan. Men vi håper at vi får til at jubileumsskolene får et møte med ordføreren, sier hun.

– Betryggende! Men folket må få is!

– Både pølser og brus og is får man tak i. Du får ikke kjøpt det i en bod på Karl Johan, men vi skal sørge for god stemning og tror det kan bli en verdig feiring av nasjonaldagen, sier Farstad Von Hall.

Hun håper at planen for nasjonaldagen skal offentliggjøres i løpet av neste uke.

