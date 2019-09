I skrivende stund aner vi ikke hvordan valget ender. Jeg aner ikke om MDG ble større enn AP til slutt (men jeg tipper at ikke). Jeg aner ikke om Senterpartiet kom inn (men jeg tipper at ikke), og jeg aner ikke hvilken bolk som til slutt vant, men jeg tipper at Raymond blir sittende.

Men jeg veit noe. Vi har for eksempel plutselig fått et nytt bompengeprotestparti i bystyret. Vi har fått et MDG med gigantisk vekst. Vi har fått et Rødt som plutselig er et ganske stort parti. Og vi har fått Arbeiderpartiets verste valg siden … ja helt siden vi fikk en milliard kommentatorer som alltid skal snakke om Arbeiderpartiets verste valg. Og det er ganske lenge, faktisk!

Men hva skjedde? Jo, tidenes mest håpløse valgkamp, skjedde, hvor hvert eneste parti greide å skåre de mest velrettede sjølmål norsk politikk noensinne har sett, nesten.

Tror du meg ikke? Men så se, da!

Bompengepartiet har først skaffa så mye oppmerksomhet til Oslobyrådets klimasatsing at MDG er blitt valgets store vinner.

Så har partiet greid å gå så bananas i internkrangling at de faktisk er i rettssak med seg selv på selve valgdagen.

Jepp. I rettssak med seg selv på valgdagen! Partitopper som ikke snakker med hverandre. Total krangel, og på toppen av det hele greier de å skaffe hovedmotstanderne sine mer velgere enn noensinne. Det er magaplask av enorme dimensjoner. SUV-plask!

(Ja, og så har de greid å gå fra et kjempeparti til å bli et lite parti, på et par-tre måneder, da. Det er jo også litt driti ut, tross alt.)

Arbeiderpartiet har greid kunststykket å ha en populær byrådsleder med et populært byråd, som gjør ting folk i byen liker … og likevel kanskje gjøre tidenes aller dårligste valg.

Sentrale folk i Ap synes det er urettferdig, når de har gjort så mye for byen. Hvorfor får MDG all veksten? Oslo Ap synes at de burde få miljøstemmene, fordi de tross alt har gjennomført alle de tinga som MDG får kredd for. Problemet er bare at velgerne tross alt har hukommelse.

Ærlig talt, Ap greier jo ikke engang å overtale nærmeste søsterparti vestover, Ap i Asker og Bærum og sånt, til å være mot E18.

(Pluss at de har ikke akkurat har fått drahjelp fra sentralen. Antallet velgere som nå tror på en Jonas-styrt gjenreisning av sosialdemokratiet innen stortingsvalget om to år, de er neppe fler enn deltakerne på valgvaka til Oslo Ap.)

Venstre, på sin side, er et lite tulleparti både i Oslo og i resten av landet. Men i Oslo bor det tross alt flere gründerspirer med for høyt sjølbilde, for stygge dresser og for stor aksept for kamelsvelging enn i resten av landet. Så på en måte bør jo Venstre gjøre det bra her.

Men partiet har greid å torpedere sin egen valgkamp ganske bra likevel. Stort sett ved å bare snakke om MDG. Først prøvde de å overtale MDG til å hoppe over til Høyresida, hvilket ikke så ut til å gå særlig bra. Særlig siden de fleste tolka det som en søt liten søknad om å få være med i venstresida.

(Men venstresida er lei av håpløse flørteforsøk fra høyreorienterte gubber, og takker nok nei).

Så, i panikk helt til slutt starta Venstre en absurd kampanje mot bygging av gågate utafor Saga Kino, som for virkelig å brøle ut til hele verden at de ikke egentlig er opptatt av klima heller. Så, den eneste grunnen til å stemme Venstre er hvis du skikkelig digger Hallstein Bjercke, liksom. Det er det, av uvisse grunner, ikke SÅ mange som gjør.

KrF er et parti som har fungert helt OK i Oslo. Deres nasjonale identitet, som først og fremst et parti for seksuelt frustrerte med dårlig mestringsstrategi, har ikke vært like vond i Oslo. Frontfigur Erik Lunde har til og med vært en liberal type, med aksept langt inn i de rareste miljøer.

Nå ser det ut til at Oslo KrF i likhet med resten av partiet har snudd seg litt i konservativ retning. For å få flere av de deilige Frp-vennligsinnede velgerne. (Synd for KrF at nesten ingen i Oslo er vennligsinnet mot Frp lenger.)

Rødt og SV har hatt omtrent samme strategi, nemlig å holde hodet lavt og ikke egentlig være med i valgkampen sammen med de andre. Dette har, ennå så overraskende det kan synes, fungert helt OK for dem. Riktignok startet de valgkampen med å se ut som de virkelig store vinnerne, og nå er de nede på bare veldig bra. Men det kunne jo vært verre og.

Høyre er nok uansett den virkelige vinneren i kampen om å gjøre en elendig valgkamp. Oslo er tross alt landets rikeste by. Her bor sossene, rikingene, kapitalistene, børsmeglerne, frimurerne, maktmenneskene og hele hurven. Så hvorfor greier ikke overklassens parti å vinne valget?

Kanskje fordi de har bomma så totalt i valget av toppsaker? Eiendomsskatten, som toppkandidat Eirik Lae Solberg er så fryktelig opptatt av, treffer altså bare rundt tjue prosent av byen. Og den er ikke så fryktelig upopulær blant resten av byen. Heller ikke Høyres alternative forslag til ny T-bane-tunnel, er blitt tatt på alvor av velgerne. Eller noen andre.

Og ordførerkandidat Saida Begum har brukt valgkampen på å snakke om at Inga Marte Thorkildsen vurderer å kanskje finne en annen løsning på inntaksmodellen til videregående skole. Av alle rare valgkampstrategier.

Og på toppen av det hele greier også Høyre å lage et enormt baluba av den gågata i Olav Vs gate. Erik Lae Solberg, mannen som Norges mektigste parti har pekt på til å lede hovedstaden, har latt seg avbilde mens han faktisk klemmer et tre.

Men kjære dere. Hvis man skal bygge om en gate, så er det vanlig å hogge ned trærne i den gata, og det er helt greit! DET ER SUPERT!

Ikke fordi man skal hogge trær for enhver pris, men fordi en helt ny gågate, uten biler og veldesigna for å funke best mulig, det er verdt det! Fordelen med trær er at man kan plante nye! Og det er helt fint!

Denne trehogginga skal altså MDG få en masse juling for i offentligheten, men i virkeligheten ville det vært MYE VERRE om MDG ikke ville hogge trærne. Om de hadde latt nostalgisk liksom-miljøvern trumfe behovet for å faktisk gjøre noe ekte. Det er ikke spesielt gamle trær en gang.

Også jeg misliker MDG når de driver symbolpolitikk, men dette er jo det motsatte! De driter i et par rader med trær, fordi de ser det store bildet. De ser at det er viktigere med en bra gågate enn noen helt alminnelige middels gamle trær der man uansett kan plante nye!

Nå skal det sies, det finnes også intelligent liv på høyresida. De har fremført følgende argument: Det er ikke nødvendig å bygge om gata. Man kan bare sperre den for biler og sette opp noen blomsterkasser, så har du en helt fin gågate uten å hogge trær.

Dette er i prinsippet sant. Men. Problemet er at det er valg. Og hvem veit hvem som sitter med makta etterpå. Da er det viktig å hogge ting i stein. Eller altså, legge så mye ny stein i gata at det ikke kan gjøres noe med.

For hvem veit, før eller seinere får vi kanskje et byråd med støtte fra Bompengepartiet?

Neida. Jeg bare tuller.

