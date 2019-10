– Hvis jeg var samferdselsminister ville jeg skammet meg

–Det er jo ikke billigere kollektivtransport vi trenger, vi trenger bedre, sier Audun Westad (32). Siden han flyttet til Oslo for snart ti år siden har han pendlet til og fra jobb ved OsloMet. Den daglige ruten går fra Holmlia stasjon til Oslo Sentralstasjon eller Nationaltheatret. Men det er sjeldent den tolv minutter lange togturen holder seg innenfor tidsrammen.

–Hvis jeg var samferdselsminister hadde jeg skammet meg, sier han.

Bompengepakka

I budsjettet til samferdsel trekkes disse punktene fram som hovedprioriteringer for neste år:

Reduserte bompenger

Økt tilskudd til kollektivtransport i byområdene

Utbygging av veiprosjekt

Bedre togtilbud

I forbindelse med bompengeavtalen som regjeringen ble enige om før valget, har regjeringen satt av 850 millioner kroner til en økning av det statlige tilskuddet til kollektivprosjekter fra 50 prosent til 66 prosent. Men dette er forutsatt at halvparten av tilskuddet går til reduserte bompenger. Det har ikke Oslo-politikerne vært positive til.

Miljøvennlig

Drosjeeier Saleem Gondahl (40) mener en bompengereduksjon er nødvendig, særlig for hans egen næring.

–Med bompengene har det blitt veldig dyrt. Noen år tilbake var regningen på 400 kroner, nå er den 4000 kroner. Det er stor forskjell. Og taxi blir dyrt på grunn av det. Folk vil at drosjer skal bli billigere. Men hvordan kan drosjer bli billigere hvis bensin og bompenger går opp? Det er vanskelig å drive drosje nå. Alle kostnader har gått opp, som gjør det vanskelig å drive butikk, sier han.

Saken fortsetter under bildet

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

Gondahl har kjørt taxi siden 2005. Han mener det må settes av mer midler til å gjøre drosjenæringen mer miljøvennlig. Å tilpasse for el-taxier med ladestasjoner på taxi holdeplassene, mener han vil være et skritt i riktig retning.

Togtilbudet

Regjeringen lover et bedre togtilbud i statsbudsjettet. For Westad og andre pendlere er det verdt å få med seg at regjeringen foreslår å øke bunnfradraget for pendlere fra 22.700 til 23.100 kroner. Men Westad mener politikerne har en lettvint retorikk, og han sitter med en følelse av at de ikke forstår hva som er problemet for pendlere.

– Jeg skulle gjerne hatt billigere og bedre kollektivtransport, men det koster vel penger å fikse. Da tror jeg det er feil å kutte prisene, hvis vi heller kunne fått et produkt som er til den standarden vi betaler for, sier han.

– Hjertet i halsen

Regjeringen foreslår å bruke 5,4 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykling og gange og reduserte bompenger i dei ni største byområdene, noe som skal være en økning på 1,7 milliarder kroner. Syklist Eina Rensvold (63) mener det trengs flere tiltak for å redusere bilbruken i byene. For hennes egen del er nettopp mengden biler en grunn til å la sykkelen stå.

Saken fortsetter under bildet

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

–Jeg sykler mye og har alltid gjort det. Men det har vært forferdelig å sykle før, fordi du har nesten hatt hjertet i halsen fordi det ikke har vært noen sykkelbaner.

Selv har hun en bror som gikk i bakken da han syklende kom i veien for en bilist som skulle åpne døren.

–Heldigvis gikk det bra. Og det har blitt mye bedre nå. Men det bør bli mye bedre også, sier hun.

–Det bør alle partier ta innover seg, at de har ikke gjort jobben sin i tidligere tider. Jeg håper det fortsetter som det har gjort nå i Oslo. Jeg synes Oslo har blitt bedre nå med det som har skjedd og håper alle tar det innover seg, sier hun.