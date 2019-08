Det nærmer seg nå. Det magiske øyeblikket hvor du skal åle deg forbi irriterende listebærere inn på lokalskolen.

Du skal få alt for nøye forklaring på hvordan å brette en papirlapp av grusomt kunnskapsrike valgmedarbeidere, før du til slutt slipper en lapp i en urne og borgerplikta er utført. Du kan klappe deg på skuldrene og tilbringe de neste fire åra trygt i sofaen igjen.

Men hva skjer når du har stemt? Hva er egentlig konsekvensene av din stemme?

Stemmer du i Oslo, så gir du din støtte til en bystyreliste, og så kanskje det kommer inn noen kandidater i bystyret. Du veit, representativt demokrati og det greiene. Men i tillegg til makta er det også litt penger i en stemme. Ikke mye, men til sammen kan det bli litt. Og det er interessant fordi ...

Det er problemer innad i FNB!

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, blant venner bare Bompengeparti’, har store interne konflikter som skjærer gjennom partiet nasjonalt. Og i Oslo.

En bomring, om du vil, av fiendskap og uenighet, som går et sted mellom tredje- og femteplassen på Bompengepartiets liste: Partiets mest kjente navn står på toppen av bystyrelista. Men de er ikke nødvendigvis på god fot med ledelsen i Oslo-organisasjonen. Så mest sannsynlig får partiet en bystyregruppe i konflikt med ledelsen for sin egen organisasjon.

(En lignende, bare langt mer ekstrem situasjon, er i rasistpartiet Alliansen. Der har den store fører Hans Jørgen Lysglimt plassert en masse komikere på lista, som fort kan risikere å få tullestemmer fra folk som synes de er artige.)

Så, hvem får penga? Partiorganisasjonen, eller de valgte politikerne? De du har stemt på, eller de som har laga partiet?

Vel, her er et forsøk på en fasit: Når du stemmer på et parti, så utløser det ganske mye penger. Én enkelt stemme ved stortingsvalg gir partiet statsstøtte på nesten hundre kroner i året, så selv det bittelille partiet Alliansen fikk rett til noen hundre tusen i årlig støtte etter sist stortingsvalg.

Men nå er det kommunevalg, og der er ting litt annerledes.Der får man «grunnstøtte» hvis man får inn minst ett mandat, eller får minst fire prosents oppslutning.

I Oslo er det 59 representanter i bystyret, og ingen sperregrense, så omtrent 1/59 av stemmene, altså litt over halvannen prosents oppslutning, gir ett mandat i bystyret. Og dermed får du spenn. Som fordeles som følger:

Ethvert parti som kommer inn i Oslo får 674.476 kroner. Grunnbeløp. Så får man 243.066 kroner per innvalgte representant i tillegg. Dette går til bystyregruppa, altså de innvalgte politikerne, får vi opplyst av Oslo Kommune.

I tillegg får man stemmestøtte på 6,99 kr. For hver stemme. Men det går til organisasjonen.

Så la oss si at Alliansen får 3000 stemmer i Oslo. Det utgjør omtrent én prosent av stemmene, og gjør at partiet ikke kommer inn i Oslo bystyre. Johan Golden må altså bli hjemme. Men partileder Lysglimt, som er kjent for å spy om seg med holocaustfornektelse, muslimhets og snakk om «negroid kultur» på Twitter, han ender med 21.000 blanke kroner i den allerede altfor fulle lomma si.

For Bompengepartiet kan situasjonen fort bli omvendt. På siste måling lå de an til 6,3 prosent av stemmene i Oslo. Det kan være rundt 20.000 stemmer.

Da kan partiet få fire representanter. Til sammen får bystyregruppa, altså de innvalgte, 1.646.740 kroner.

20.000 stemmer ganger stemmestøtta, på 6,99, utgjør 139.800 kroner, som går til lokalorganisasjonen. Så over halvannen million til de folkevalgte, som er i konflikt med sin egen organisasjon. Selve organisasjonen får under en tidel.

Når de så kommer seg inn i bystyret, er det også nye, kompliserte muligheter som åpner seg for bompengemotstanderne. Man får kontorplasser, nogen lunde fordelt på størrelse, etter forslag fra administrasjonen. Sannsynligvis vil FNB få et par kontorplasser i rådhusets vestre tårn, fysisk plassert i nærheten av partier som ligger nær dem politisk, hvilke nå det måtte være.

Hvis høyresida vinner valget, og FNB havner på vippen, er det også sannsynlig at de vil få minst en fast stilling ekstra. Leder og nestleder i alle bystyrekomiteene (som strengt tatt straks skifter navn til utvalg), blir ansatte på full tid av Oslo kommune. De får også et ekstra kontor. Posisjonene utdeles av valgets vinnere, men vanligvis får begge fløyer omtrent like mange. I dag har høyre- og venstresida fem posisjoner hver, og stort sett alle innvalgte partier har en leder eller nestlederstilling.

Så uavhengig av hvordan det går i konflikten mellom Oslo FNB og Sentralt-FNB og de forskjellige greiene under der: De som får flest stemmer, får mest makt, men også mest penger og flest ansatte.

I Alliansen er det motsatt: Stemmer du på dem, tjener Lysglimt penger, uansett hvem du krysser på valglista.

Og ett gode kan de innvalgte glede seg over nesten uansett: I garasjen i kjelleren under Oslo rådhus, der står det noen elbiler. De er til låns, for innvalgte politikere. Så enhver bompengemotstander som blir valgt inn i bystyre kan få gleden av å kjøre gjennom bomringen så mye de vil, nesten uten å betale ei krone. DET blir artig, da.

