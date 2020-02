Er det bare jeg som synes det er bittelitt ubehagelig, når alle diskuterer hva vi skal bruke fengselstomta til? Du veit, den som ligger midt i deiligste Gamle Oslo, der Grønland, Tøyen og Gamlebyen møtes?

«Botsen» heter den eldste delen. Den av murstein, hvor Egon Olsen fra Olsenbanden stadig kom middels lykkelig ut fra soning, med drømmen om at Valborg og resten av gjengen satt klar i familiens gamle bil, som de akkurat perfekt frekke pårørende. Med omsorg og drømmer om ny kriminalitet.

Les også: Vil ha NRK til Oslo fengsel

«Bayern» er den øverste delen, den som er bare middels gammel og middels stygg, omringa av en middels høy mur, hvor noen alltid vasker vekk graffitien fryktelig fort.

Det er opplest og vedtatt: Her skal det ikke være fengsel lenger!

Både byutviklere, bydelspolitikere, rikinger og andre som mener noe offentlig eller skriver i avisene har brølt ut sine drømmer for tomta. Her kan det bli hotell! Mathall! Kultursenter! NRK! Her blir det byliv, rai rai. Sist ute er bydelsutvalget i Gamle Oslo som her om dagen vedtok å ønske NRK velkomne med åpne gamleby-armer.

Men er det ikke egentlig et fengsel dette strøket trenger?

Altså, jeg skjønner at det er fristende. Se, der ligger det titusener av kvadratmeter, liksom. Hvis du har litt penger eller politiske kontakter eller kulturell kapital eller hva som helst, så er det klart det er en drøm. Hvis man kaller Frogner, Bjørvika eller Tjuvholmen for Oslos indrefilét, så er dette Oslos entrecôte. Med kebabsaus.

Sjøl har jeg alltid vært irritert på at Oslo har et gigantisk og dritfett hus for opera, men ikke en dritt for rap. Kan vi ha rap-hus på Bayern? Kan muren rundt bli en av verdens største jævla graffitivegger? Vi kan lage gigantisk idrettshall, hvor unger kan spille fotball, hockey, badminton og kaste dart, samtidig! Eller sjølstyrt ungdomshus i åtte etasjer! Eller alt dette samtidig!

Jo, jeg skjønner at sånt er fristende. Men vi har nå en gang organisert samfunnet ved hjelp av denne pussig gammeldagse ideen det er å låse folk inne i noen år, i håp om at det skal redusere deres hat mot fellesskapet og gjøre dem til mønsterborgere som aldri igjen vil gjøre en tofumiddag fortred. Fengsel. I mange år.

Og når vi nå først gjør det, så er det faktisk et poeng å ha det fengselet i byen. Nært folk. En ting er fordi det er bra at det syns. At vi kan peke på fengselet og diskutere denne planen om å låse folk inne. Å gjøre barndommens røverhistorier om Kardemomme by og B-gjengen og sånt littegrann mer realistiske og nære.

En annen ting er nærhet for de folka som holder til der. Hvis fengselet er i gokk får du færre besøk. Du får mindre kontakt med ungene og pappa og den streite kusina som kommer innom med noe lesestoff i blant. Forskjellen på å stikke bort i nabolaget for å gi en klem til en gammal kompis og legge en dagstur til langt nedi Viken er ganske stor.

Og det er bra for samfunnet om innsatte har kontakt med samfunnet rundt seg. Så de kan komme ut i hvertfall ørlitte grann som en del av det.

Når det er sagt, så er det store problemer i Oslo fengsel. Og da tenker jeg ikke på de som diskuteres hos fengselspresten. Fengselet er rett og slett gammalt, trangt og dårlig. Det er lite plass til lufting, det er bittesmå celler, det er aktiviseringsprosjekter som ikke er i drift. Det er den ene tingen alle er enige om: Oslo fengsel er ikke bra nok.

Så det Statsbygg nå vil er å flytte fengselet til Bredtvet. I stedet for å pusse opp, skal man prøve å få brukt Oslo fengsel til noe annet. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har brølt det høyt og tydelig: De vil ha NRK hit. Mens bydelspolitikerne på Bjerke har antyda nogen lunde det samme: De vil ikke ha noe mer fengsel opp dit.

Her er saken: Protesterer mot nytt høysikkerhetsfengsel i Groruddalen (+)

Men vil vi ha NRK til Grønland, da? Noen tusen nye middelklassearbeidsplasser inn akkurat der hvor arbeiderklassen bor? Det kommer ikke til å senke husleia, i hvert fall. De ansatte i NRK, og kildene deres, vil juble. De kan bytte ut kantina med Falafel House i Åkebergveien, liksom. Ingen fornærmelser mot den finfine kantina på Marienlyst, altså, men det er et ganske enkelt bytte.

Les også: Setter av millioner til nytt fengsel

Vanligvis, hvorfor jubler man hvis man får en diger arbeidsplass på et sted hvor det er mye arbeidsløshet? Jo, stort sett fordi de som bor der kanskje kan få noen av jobbene. Men NRK-jobbene er allerede tatt. Og det er ikke sikkert det forandrer så mye at de ansatte tar T-banen fire ekstra holdeplasser hver morgen.

Det er ikke så enkelt som jeg antyder i overskrifta til denne saken. Fengselet på Grønland er ikke bra nok. Og kanskje kan et splitter nytt fengsel ligge hvor som helst, så lenge det er en T-bane i nærheten og plass til en sjelden demonstrasjon utafor.

Men Oslo fengsel er mye mer enn en barriere midt i Gamle Oslo. Det bor folk der. Og det er faktisk ganske viktig at de folka har det bra.