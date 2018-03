Oslo

Minst 12 rådyr er drept av hunder etter at Oslo kommune innførte ekstraordinær båndtvang 19. januar i år på grunn av de store snømengdene.

– Vi er dessverre sikre på at mørketallene er store, sier Tea Turtumøygard, spesialkonsulent og biolog i Oslo kommune. Hun forteller at flere av rådyrene er funnet i nærheten av parkeringsplasser ved utfartsområdene i Marka, men også nær boligområder.

– Folk slipper hunden sin løs i skiløypa. Så jager den rådyret til det sprenges, eller biter det i hjel, forteller Tea Turtumøygard.

Gøyal lek

Hun har også hørt om tilfeller der hundeeiere har stått og sett på at bikkja herjer med rådyret.

– De synes det er gøy. En lek. Det vitner om en syk holdning blant noen hundeeiere.

– Er det noen type hunder som går igjen?

– Ofte fuglehunder. Det er hunder som kan løpe fort. Men alle kan jage, selv små hunder.

Turtumøygard forteller at sånn forholdene er i marka nå, faller rådyrene igjennom skaren, mens hundene løper oppå. Dermed blir rådyrene et veldig lett bytte, i tillegg til at dyrene i utgangspunktet er sultne og svake.

Hundeeiere som ikke overholder den ekstraordinære båndtvangen, kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder ifølge hundeloven.

– Det er store lidelser for disse dyra. Alle bør ha hunden sin i bånd nå. Det er hensynsløst å ikke forholde seg til reglene.

Egoistiske hundeeiere

Geir Marring i Oslo Hundeskole er ikke overrasket.

– Dette er dessverre ikke første gang vi ser sånne tragiske hendelser, sier han.

– Det er uansvarlig og egoistisk å tenke at min hund må få lov til å utfolde seg. Hundeeiere må skjerpe seg.

Han mener at alle hundeeiere har et særskilt ansvar, og at det er ekstremt viktig å overholde båndtvangen.

– Det er ikke noe å diskutere. Men det er altså alltid noen i samfunnet som ikke greier å overholde reglene, og da lider vi andre på grunn av dette.

– Mange av hundene er fuglehunder…

– Uansett hva slags hund det er og hvor i landet det er, så er det helt uakseptabelt, konstaterer Marring.

– Og står du og ler av noe sånn, da håper jeg du får en skikkelig straff. Da kan du ikke kalle deg noe dyremenneske. Vi har ikke et rådyr å miste.

Her er lista fra Oslo kommune over rådyr drept av hund siden 19. januar.

25/1: Solvang kolonihage.

25/1: 300 m nord for Årnes p-plass i Sørkedalen.

26/1: Dausjøelva (Maridalen) 50 m fra hengebrua.

27/1: Melkeveien 17.

9/2: Sørkedalen.

20/2: Sakariasveien.

24/2: Parkeringsplass ved Ammerud mot Lilloseter, ca. 5 min gange innover.

9/3: Hoffsjef Løvenskiolds vei.

2/3: 500 m fra Årnes p-plass i Sørkedalen.

13/3: Huseby (innmeldt fra publikum. Mye blod og skrik).

19/3: Sandermosen.

19/3: Ullevålsseterveien (Dyret hadde løpt i veien med blodspor, hoppet over brøytekanten og litt opp i en skråning før det ble innhentet og slept ned i veien hvor kampen fortsatte.)