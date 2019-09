Hundebutikkeier: –Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve.

– Butikken ligger jo veldig sentralt til, rett ved Sofienbergparken, og vanligvis er det sjåka fullt med hunder og kunder her. Nå står jeg på trappa og ser ingen, sier Tobias Riiser Berge. Han driver hundebutikken «Hundehjørnet» på Günerløkka i Oslo sammen med samboeren og et vennepar, noe de har gjort siden de gjenåpnet den i fjor sommer. Da hadde de jobbet i butikken i over to år under en annen eier.

Nå kjenner Berge og co på at den dødelige hundesykdommen som begynte å spre seg i slutten av august begynner å gå merkbart utover butikksalget. Det er påvist sykdomstilfeller på hunder over hele landet, og så langt har et tjuetall av de syke hundene mistet livet etter å ha blitt rammet av blodig diaré.

Ekspertene har ikke kunnet fastslå at det er Providencia alcalifaciens som er årsak til sykdommen. I en statusoppdatering fra Mattilsynet fredag, var det er fortsatt uvisst hva smittekilden kan være.

– Folk er veldig nervøse

Dette er noe butikkeierne har merket siden starten av september.

– For vår del kjenner vi at vi mister mye av småsalget, som jo er viktig for en liten butikk som vår. Vi har hatt en del faste hunder som kommer innom og kjøper noe småplukk som bæsjeposer og snacks og sånn. En del kommer fortsatt, fordi de må ha mat, men da uten hunden sin, men det er mye færre folk nå. Folk er veldig nervøse over dette, så de tar alle forhåndsregler de kan, sier Berge.

– Drastisk

– Jeg merker at salget er gått ned veldig drastisk. Sånn som i dag, en av de beste dagene i uka, lørdag, der mange vasnligvis er ute på tur med hunden sin, og kommer innom, så er det veldig dårlig. Vi har kanskje en omsetning på 30 prosent av det vi vanligvis tjener på en lørdag, forteller butikkeieren som sier det kan bli kritisk om dette vedvarer:

– Det blir litt hjemlevering, og jeg tilbyr det til folk. Men hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve.

