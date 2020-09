Kampen om Oslos plasser på Stortinget er for lengst i gang. I hvert fall internt i partiene. I forrige uke offentliggjorde Oslo Høyre lista over hvem som har sagt ja til å stå på Stortingslista før valget neste år.

Lista viser at ikke en eneste en av representantene som har plass i dag har tenkt til å trekke seg.

I dag har Oslo Høyre seks folk på tinget. Det er den gamle ringreven Michael Tetzschner, finanskomitesluggeren Mudassar Kapur, framtidshåpet Stefan Heggelund og Oslopartileder Heidi Nordby Lunde. I tillegg ble Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup valgt inn i 2017-valget, men siden de er utpekt til statsråder, har Mathilde Tybring-Gjedde og Camilla Strandskog rykka opp fra lenger ned på lista, og sitter dermed også i dag.

Seks personer, altså. Eller åtte, alt etter hvordan du teller. Og alle har meldt til nominasjonskomiteen at de gjerne vil bli sittende.

Lae Solberg vil inn

Men på lista over kandidater som har takka ja er det en masse navn som kan komme til å blande seg oppe i toppen av lista. Og den som kanskje peker seg aller tydeligst ut er Eirik Lae Solberg. Han var byrådslederkandidat for Oslo Høyre før kommunevalget i fjor, og har vært både finansbyråd og gruppeleder i Oslo.

Han bekrefter overfor Dagsavisen at han gjerne vil inn på tinget, men sier han ikke har pekt seg ut en spesiell plass på lista han vil slåss for.

– Ja, jeg har lyst til å representere Oslo Høyre på stortinget. Så blir det opp til medlemmene i Oslo Høyre hvordan det eventuelt går, sier han.

– Det får være opp til nominasjonsprosessen å avgjøre hvor på lista jeg eventuelt havner, sier han.

Han sier det vil være unaturlig å peke på hvilken representant han skal kjempe om plassen med, og sier Oslo Høyre allerede i dag har en god liste.

Flere kjente navn

Men tilbake til lista. Andre mer og mindre kjente folk som har sagt ja til nominasjonskomiteen er advokat John Christian Elden, som tidligere har møtt som vara totalt to dager i denne perioden. Det er Grete Horntvedt, som har sitti mange av sine 75 år både på tinget og i bystyret, men sist nå er kjent for en middels god innsats i NRK-programmet «Den ultimate agent».

Vi finner Mats Kirkebirkeland, Civita-rådgiveren som også har noen dager som stortingsvara, og som har et veldig fint navn som rimer med seg sjøl. Dessuten er skuespiller Geir Kvarme på lista, og ikke minst Afshan Rafiq, som fra 2001 til 2005 ble landets første stortingsrepresentant med bakgrunn fra et ikke-vestlig land. Vi finner derimot ikke Saida Begum, som var ordførerkandidat for Høyre ved forrige valg.

Fabian vil ikke utfordre de unge

Men en som står på lista er eks-ordfører Fabian Stang. Best å ringe han.

– Hei, Fabian! Skal du på Stortinget?

– Hehe, Nei, jeg tror nok stortinget må greie seg uten meg. Men den gode nyheten er at vi har veldig mange flinke, unge folk der.

– Men du har sagt ja til å stå på lista?

– Ja, jeg sier ja. Så har vi jo det gode systemet med uravstemning i Oslo Høyre, så får vi se hva som skjer der.

– Hvis du blir foreslått, så stiller du?

– Jeg vil nok være veldig tilbakeholden med å tenke tanken på å skyve ut noen av de unge. Det tror jeg ville vært veldig unaturlig.

– Men det er ikke bare unge der?

– Nei, det tror jeg vi lar henge i luften.

Men for å gjøre den siste lille antydninga der litt tydeligere: Det finnes bare én Oslo-stortingsrepresentant fra Høyre som er over 50 år. Det er Michael Tetzschner, på 66. Fabian Stang, på sin side, er en ungfole på bare 65.

Og siden det er vanlig med en viss kjønnsbalanse, og både Stefan Heggelund og Mudassar Kapur ser ut til å være svært vanskelig å danke ut, kan Tetzschner risikere å bli utfordra av både Lae Solberg og Fabian Stang.

Skal ikke legge planer i politikk

– Listen er helt fin den, sier en nokså ordknapp Michael Tetzschner når vi ringer.

– Du har tenkt til å bli sittende på Stortinget?

– Man skal ikke legge planer i politikk, men jeg har takket ja, sier han.

– Tror du det blir kamp om plassene på Høyres liste?

– Det har jeg ingen mening om.

