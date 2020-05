Høyre vil ha bredt klimapolitisk forlik i Oslo – det får byrådet til å stusse

– Vi er enige om ambisjonene. Oslo skal kutte 95 prosent av utslippene innen 2030, og vi skal få en utslippsfri bilpark. Når vi er enige om målene burde det ikke være alt for vanskelig å finne noen virkemidler vi kan bli enige om, sier miljøpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt til Dagsavisen.

Onsdag er det ekstraordinært bystyremøte i Oslo. Hovedgrunnen er at man før forrige møte ikke klarte å finne et flertall for byrådets nye klimastrategi som skal ligge til grunn for klimaarbeidet framover.

Hovednøtta politikerne måtte knekke er lokk over E6 ved Manglerud. Byrådet har de siste årene snudd i synet på saken, og ønsker ikke å legge veistrekket, som nå kalles E6 Oslo Øst, under lokk. Men det har byrådet manglet flertall for.

LES OGSÅ: Spillet om Oslopakke 3: Derfor raknet milliardavtalene (+)

Onsdag kommer derimot Rødt til å sikre flertall for en løsning for E6 ved Manglerud som innebærer at man ikke vil bygge ut og legge lokk, men be Vegvesenet (som eier veien) sørge for støyskjerming, plante trær og senke fartsgrensene for å gjøre det hyggeligere å bo i området.

Høyre: Kunne blitt enige

Med Rødt på laget sikrer altså byrådet knappest mulig flertall for de siste punktene i strategien. Høyre er nå skuffet over at man ikke valgte å gå for et breiere politisk forlik som også inkluderer sentrum og Høyre i bystyret. Et bredt flertall kommer til å støtte størsteparten av stragegien, men ikke alle punkter. Det er synd, mener Høyre.

LES OGSÅ: Ny E6 ga flere biler og like mye kø

Langfeldt peker på at i saker som elbilfordeler, havneavgifter og utslippskrav til leverandørene til kommunen har det vært uenigheter mellom opposisjonen og byrådet.

– Men alle disse tingene kunne vi blitt enige om hvis vi satt oss ned sammen. Det må være mulig å gi næringslivet mer stabile langsiktige rammebetingelser. Jeg opplever Høyre som mer ambisiøse enn byrådet til nå har vært, spesielt i havnepolitikken og i elbilpolitikken. Vi opplever at byrådet har strittet imot når vi for eksempel krever at det skal bygges flere ladestasjoner for elbiler, sier han.

Ikke interessert

Klimapolitisk talsperson i Oslo Ap, Andreas Halse, sier at Høyre og de andre partiene ble invitert til en breiere prosess gjennom arbeidsgrupper, men takket nei.

– Premisset var at vi kunne være villige til å droppe noen av våre forslag, men andre måtte være villige til det samme, slik at vi kunne holde dette på et overordnet nivå. Da fikk vi en klar tilbakemelding på at det var man ikke interessert i, sier Halse.

LES OGSÅ: Hareide: Derfor vil jeg ha en helhetlig utbygging av E18

Han sier han stusser litt over hva det egentlig er Høyre etterlyser.

– Det er et stort faglig arbeid som ligger til grunn. Vi har gått gjennom alt som bør, kan og må gjøres i Oslo, og det er bra at vi får oppslutning om det. Jeg har litt vanskelig for å se hva som mangler når man ser hvor omfattende det faktisk er.

Overordnet strategi

MDGs gruppeleder Sirin Stav understreker at det her er snakk om en overordnet strategi, ikke en konkret handlingsplan som tar for seg alle små og store tiltak. Derfor kommer byrådspartiene til å stemme ned flere av de 200 forslagene som skal behandles på onsdag selv om de kanskje isolert sett er for.

– Jeg vil motsi påstanden at vi ikke får et bredt flertall bak strategien. Så å si alle forslagene til byrådet og tilleggsforslagene til byrådspartiene blir vedtatt med et bredt flertall. Men i noen spørsmål, som i sakene om E6 og E18, er vi rett og slett uenige, sier hun.