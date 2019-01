Høyre vil bygge skole - det kan koste Oslo sentrum 463 parkeringsplasser

En ny, planlagt videregående skole i Oslo skaper debatt. Bystyret ønsker å legge skolen til en tomt som Oslo kommune kjøpte i fjor, nemlig det gamle forsvarsbygget i Myntgata 2. Men, dersom Høyre vinner valget til høsten, blir det leiligheter der isteden.

– Det Kvadraturen trenger er mer aktivitet og mennesker. Myntgata 2 ligger midt i Kvadraturen og gir oss en enestående mulighet til å skap mer liv i dette området. Derfor vil vi heller ha boliger og Servicetilbud i Myntgta 2, sier Høyres Saida Begum til Dagsavisen.

Les også: Skuespiller og aktivist Alyssa Milano sammenligner Trump-tilhengere med Ku Klux Klan-medlemmer

Bedre som bolig

– Vi støtter etablering av en videregående skole i sentrum av byen, men Myntgata 2 bør ikke brukes til det formålet. En videregående skole vil ikke bidra til aktivitet i Kvadraturen etter skoletid og i helger som ønsket, sier Begum. Og peker på andre tomter i sentrum hun mener er bedre egnet for en videregående skole i tråd med skolebehovsplanen.

– Det er parkeringshuset Paleet, og så er det Oslo Havn, som har en annen tomt i Kvadraturen som kan brukes som videregårende skole. Paleet parkeringshus kan også være aktuell siden eieren har vært åpen for å selge eiendommen. Skippergata 22-26 skal utvikles, og der kan det være muligheter for en videregående skole. Å bygge en skole i Myntgata 2 vil derimot en tapt mulighet til å skaper mer folkelig i Kvadraturen, sier Begum til Dagsavisen.

Paleet parkeringshus rommer i følge hjemmesiden 463 parkeringsplasser.

Les også: Journalist dømt til ett års fengsel for å intervjue homofil mann

Utdatert

Det er det slett ikke alle som er enige i. Utdanningspolitisk talsperson, Oslo Arbeiderpartis Abdullah Alsabeehg mener argumentene til Begum vitner om et antikvert syn på hva en skole og et skolebygg er.

– Hele skolebyggkonseptet er at man skal kunne bruke bygget til skole på dagtid og til aktiviteter for elever og folk i nærområdet om kvelden. Vi har tenkt at også frivilligheten skal kunne komme inn her og bidra, sier Abdullah Alsabeehg.

Han mener parkeringshuset Paleet er dårlig egnet fordi det er for lite, og heller ikke har noe uteareale.

– Tomten som parkeringshuset ligger på er på rundt 2.000 kvadratmeter, mens Myntgata er på 12.700 kvadratmeter. Det er også et hus kommunen eier, og det kan huse rundt 840 elever. Hvor mange det kan være plass til på parkeringshustomten er det ingen som vet ennå, sier Abdullah Alsabeehg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

For lite

– Da Begum i bystyremøtet 19.desember ble utfordret på å si hvor den tomten faktisk ligger, sa hun at Høyres alternativ er Paléet p-hus – det vil si parkeringshuset som ligger ned mot Plata. Det ble en heftig diskusjon om dette under behandlingen av skolebehovsplanen, sier Abdullah Alsabeehg.

– En sammenligning av alternativene viser at Oslo trenger å etablere 5.500 flere elevplasser på videregående skole dersom vi skal ta imot befolkningsveksten. Høyres løsning er å bruke en parkeringshus, og samtidig selge en sentral og stor tomt som kommunen eier, sier Abdullah Alsabeehg.

Les også: Artist Chris Brown pågrepet for voldtekt