– Byrådsleder Raymond Johansen bør be byråd Thorkildsen om å tre til side så lenge varselet mot henne blir behandlet. Etter byrådens opptreden de siste dagene har det blitt nødvendig for at varselet skal kunne behandles på en betryggende måte, sier Solberg til VG.

Thorkildsen har de siste dagene uttalt seg om et svært dårlig samarbeidsforhold til Utdanningsetaten i Oslo, som hun mener viser motvilje mot å rette seg etter viljen til det rødgrønne bystyret. Uttalelsene kommer etter at flere anonyme topper i etaten varslet om en krenkende, skremmende og fiendtlig lederstil hos Thorkildsen.

– I denne varselsaken har den lederen som det er varslet om gått aktivt ut og angrepet etaten det er varslet fra, tilsynelatende for å undergrave troverdigheten til varselet. Det er en oppsiktsvekkende og uprofesjonell håndtering, som kan gå utover det viktige arbeidet i Oslo-skolen, sier han til VG.

Byrådsleder Raymond Johansen har ikke ønsket å kommentere varselet mot sin egen byråd, annet enn at han har tillit til at Thorkildsen løser konflikten på en god måte.

