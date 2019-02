Byrådet i Oslo vil gå for en ny T-banetunnel som går rett gjennom sentrum i Oslo, med stasjoner på Bislett og ved Legevakta i Oslo. Oslo Høyre vil det annerledes.

– Vi foreslår en annen løsning som går fra Carl Berner til Øvre Grünerløkka og videre til Sagene Ullevål Sykehus og Majorstua. Det vil sikre økt kapasitet mellom øst og vest i byen. Det vil også sørge for at mange i indre by får et T-banetilbud de ellers ikke ville ha fått - folk på Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene blant annet, sier gruppeleder i Oslo Høyre Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

– T-banen vil drive byutvikling langs Ring 2. Det er bedre enn at all sentrumsutvikling klumpes sammen rundt Carl Johans gate. Jeg synes byrådets forslag er visjonsløst, sier han.

Lae Solberg understreker at dette vil bidra til at Oslo kan utvikle seg som europeisk storby med «mange byer i byen»

– Det vil være bra for Oslo. Og vi øker samtidig kapasiteten på samme måte som i byrådets forslag, sier han.

Baserer seg på Sporveiens forslag

I praksis betyr Høyres forslag at noen færre av avgangene fra Stovner, Mortensrud og Smestad vil gå direkte til Stortinget, sammenlignet med hvordan det vil bli med byrådets forslag, og at disse avgangene vil havne i andre deler av byen via den nye T-banetunnelen Høyre ønsker å bygge.

– Bare på Grünerløkka bor det 55.000 mennesker. 100.000 mennesker vil få et bedre T-banetilbud med denne løsningen. T-bane driver byutvikling, og det vil byrådet tydeligvis bare drive med rundt Carl Johans gate, sier Lae Solberg.

– Byrådsleder Raymond Johansen fremmer skarp kritikk mot Høyre for at dere ikke følger faglige råd. Hva svarer du på det?

– Det er bare tull. Sporveien uttalte seg i to høringsuttalelser, og peker på en løsning som er til veldig lik den Høyre nå lanserer, så Johansen tar feil når han sier at vi mangler faglig begrunnelse for dette.

I Sporveiens høringsuttalelse står det at byrådets forslag benytter «en snever avgrensning av Oslo sentrum. Med den tidshorisont tunnelprosjektene skal bygges for, bør det åpnes for en større utstrekning av byens sentrumsområder og målpunkter.»

– Ruter støtter nok byrådet, for byrådet har tatt Ruters forslag, men det betyr at vi baserer oss på to forskjellige fagmiljøer.

– Men dette vil vel føre til en forsinkelse i prosessen, slik Johansen påpeker?

– Nå tok det seks måneder å lage planprogrammet som er grunnlaget for Byrådets forslag. Fagmiljøene sier mulig å gjøre en utredning på et halvt til et år. Det betyr et års forsinkelse, det gjør det.

– Er ikke det ille at man får ett års forsinkelse da?

– Vi skal bygge en ny T-banetunnel for de neste hundre årene. Da er det viktig at vi bygger riktig T-banetunnel, og da mener jeg vi bør kunne koste på oss ett år ekstra. Det vil være en historisk tabbe å haste gjennom en dårlig løsning. Det er bedre å bruke ett år ekstra på å få utredet det alternativet og å være sikre på at vi får den beste løsningen for fremtiden, svarer han.

Regner med billigere tunnel

Lae Solberg mener også at det i praksis ikke trenger å medføre noen som helst forsinkelse med tanke på når tunnelen kan stå klar.

– Fornebubanen er forsinket med to år. Majorstua stasjon er også forsinket. Fornebubanen, Majorstua stasjon og den nye sentrumstunnelen henger tett sammen. I praksis betyr ikke et års ekstra utredning en forsinkelse med tanke på når spaden kan stikkes i jorda, sier han.

Høyre tror også at det kan bli flere milliarder kroner billigere å gå for deres alternativ.

– Sannsynligvis blir det billigere. Grunnen til det er at tunnelen i vårt alternativ i mye større grad vil graves gjennom fjell og berggrunn, mens man i sentrum må grave seg gjennom store løsmasser. Byrådet har anslått cirka 16 milliarder for tunnelen gjennom sentrum. Vi anslår veldig løselig at vår tunnel kan realiseres for om lag 10-12 milliarder kroner.

