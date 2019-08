Høyre åpner for å danne byråd alene i Oslo

– Det er ikke det jeg jobber mot, men om nødvendig, så, ja. Men jeg vil understreke at vi har styrt godt sammen med de andre borgerlige partiene før i Oslo, sier Solberg (H) til Aftenposten.

Han har troen på at et borgerlig samarbeid er mulig i Oslo.

Dersom Raymond Johansen (Ap) mister flertallet i Oslo bystyre i høstens valg, blir Solberg ny byrådsleder. Både Frp, Venstre og KrF peker på ham som byrådsleder. Men de borgerlige partiene i hovedstaden har svært sprikende samarbeidskrav.

Frp krever en betydelig reduksjon i bompenger. Høyre nekter å fjerne bomstasjoner, men har åpnet for mindre reduksjoner.

Mens Høyre åpner for å samarbeide med alle som vil bytte ut dagens byråd – også Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB), sier Venstre at det er «usannsynlig» å gå i byråd med Frp og utelukket med FNB.

Venstre garanterer at borgerlig valgseier skal gi et borgerlig byråd. De har også invitert Miljøpartiet De Grønne over på borgerlig side og ønsker å danne et blågrønt byråd med dem. Det vil ikke Høyre, selv om Unge Høyre vil. MDG selv har avvist invitasjonen.

KrF utelukker ikke samarbeid med FNB, men vil heller ikke bidra til å fjerne bomstasjoner.