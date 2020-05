Mannen er siktet for forsøk på drap eller medvirkning til dette i forbindelse med en knivstikking på Tøyen i Oslo 23. april.

Ankeutvalget i Høyesterett behandlet fredag om retten ved en førstegangsfengsling kunne bestemme at et rettsmøte skal holdes som fjernmøte med hjemmel i koronaforskriften, selv om den siktede motsatte seg dette, skriver Rett24.

Både tingretten og lagmannsretten mente at et fjernmøte var tillatt, med henvisning til koronarestriksjonene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Høyesterett kom imidlertid til en annen konklusjon, og opphevet fengslingen.

«Retten til fremstilling for en domstol ved pågripelse og fengsling er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti.», skriver ankeutvalget, og viser til menneskerettskonvensjonen.

De mener samtidig at for å kunne nekte siktede et fengslingsmøte i retten, må det vurderes om det av smitteverngrunner er uforsvarlig å avholde fengslingsmøtet på en annen måte enn i retten.

«Noen slik vurdering har verken tingretten eller lagmannsretten gjort.», skriver de.

Det ber derfor tingretten om å vurdere smittevernet, og hvis det ikke er uforsvarlig skal den siktede så snart som mulig fremstilles for retten.