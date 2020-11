Den forrige døgntoppen ble registrert tidligere denne uken med 223 nye koronasmittede.

241 smittede sist døgn er 52 flere enn dagen før. Snittet den siste uken er 193 smittede per dag.

Samme dag forrige uke ble det registrert 196 smittetilfeller.

Det er nå registrert i alt 2.416 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene, fremgår det av statistikken til Oslo kommune.

– Det at smittetallene går oppover er en understrekning av alvoret i situasjonen. Det minner oss på hvorfor disse tiltakene vi har innført må være så strenge, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Han sier at de stadig vurderer om det vil bli nødvendig med strengere tiltak.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 556.

Bydelene Bjerke og Grorud har det høyeste smittetrykket. Her er smittetrykket per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 771,9 (258 tilfeller) og 595,5 (165 tilfeller).

Bydel Ullern har det laveste smittetrykket i Oslo med 47 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 136 per 100.000 innbyggere.

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 30.767 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 670 meldte tilfeller siste døgn.

Det er åtte flere enn dagen før og 40 færre enn natt til fredag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.524 nye smittetilfeller i Norge. Nesten 2,1 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

138 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er fem færre enn dagen før.

Til sammen er 305 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast.

To av tre døde, 64 prosent, er over 80 år gamle, mens 13 prosent er under 70 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om sju dødsfall.