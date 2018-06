Oslo

– Alt er gratis, alt er åpent. Vi skal rett og slett invitere hele Oslo inn, forteller festivalsjef for Pride, Fredrik Dreyer.

Ut med klærne

Gjennom Torggata kan man allerede se fargerike klær henge som en slags sommerlig julebelysning. For å inkludere hele byen har arrangørene i år oppfordret folk i bygårdene til å gjøre det samme.

– Heng ut en fargerik bukse, kjole eller T-skjorte for å vise at her er alle inkludert, oppfordrer festivalsjef Fredrik Dreyer.

Fotball, sex og feminisme

Det 1.000 kvadratmeter store teltet på Youngstorget er allerede på plass. Her viser Pride Art verk fra over hundre skeive kunstnere, uten kurator.

– Her får kunstnerne plass og mulighet til å utfolde og uttrykke seg slik de ønsker, forklarer Dreyer.

I teltet holder også Pride House åpent frem til 1. juli. Blant bortimot 80 programpunkter skal temaer som homofile i toppfotballen, skeive sexarbeidere og feminisme og debatten om surrogati belyses.