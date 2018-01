Holmenkollen får fortsatt status som nasjonalanlegg

Oslo

Mandag formiddag signerer kulturminister Trine Skei Grande (V), byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), og skiprsident Erik Røste avtalen i en seremoni i tårnet av Holmenkollbakken.

– Alle nordmenns hjerter har en liten bit som ligger i Holmenkollen, som er et nasjonalt symbol langt utover det den er som institusjon. Det er den både for skisporten og vinteridretten, men også for Norge, sa Grande under seremonien, skriver NTB.

– Som Oslo-politiker er jeg veldig stolt over at dette er den første jobben jeg gjør som idrettsminister, la hun til og ramset opp Holmenkollen som et symbol for blant annet folkefest, det store Kollen-brølet, «bikkja i bakken» og kongen.

– Holmenkollen er Norge, og lyden av Holmenkollen er Norge, sa Grande.

Nasjonalanleggavtalen innebærer at Oslo kommune kan søke om spillemidler på inntil 50 prosent av godkjente kostnader ved utbygging, ombygging eller rehabilitering av anlegget.

Avtale

I 2003 inngikk Oslo kommune en avtale med Kulturdepartementet som ga Holmenkollen status som nasjonalanlegg for ski nordiske grener fram til 2013. Oslo kommune, Kulturdepartementet og Norges Skiforbund inngår en ny avtale med varighet til 30. juni 2024.

I avtalen står det at nasjonalanlegget skal brukes til presentasjon av internasjonal eliteidrett i Norge og en prioritert arena for internasjonale mesterskap og konkurranser.

Holmenkollen skal etter denne avtalen være sentrum for ski nordiske grener i Norge og har første prioritet for internasjonale konkurranser og mesterskap. Det betyr at det hvert år minimum skal arrangeres «Holmenkollrennene», som i dag er benevnt «Holmenkollen Skifest», med verdenscuprenn i hopp, langrenn og kombinert.

– Dette er en viktig avtale for oss. Holmenkollen er unik i verdenssammenheng og er skisportens Olympia. Vi forvalter en merkevare, sa skipresident Røste.

Skiskyting

Holmenkollen har også vært nasjonalanlegg for skiskyting siden 2003. I starten av 2014 ble det inngått en ny 10 års avtale for skiskyting.