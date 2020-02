– Vi har besluttet å avvikle organisasjonen. Vi skal skru av nettsiden og tjenestene i løpet av 2020, sier styreleder i Holder de ord, Tiina Ruohonen, til Dagsavisen.

Gjennom nettstedet Holderdeord.no har de siden 2010 brukt dataverktøy til å gå politikerne etter i sømmene. Blant annet har de kartlagt i hvor stor grad politikerne faktisk holder sine egne løfter gjennom en stor database, hvor ofte stortingspolitikere stemmer mot sitt eget parti, hva de har sagt i Stortingssalen og hvilke partier som stemmer likest i Stortinget. De har også bidratt med analyser av norsk politikk basert på data fra Stortinget.

Men nå ser det ut til at driften av nettstedet går mot slutten.

– Vi har hatt lite aktivitet en stund nå. Nerdegjengen som en gang startet dette prosjektet har blitt voksne og fått travle liv. De tjenestene vi har som blir oppdatert hver natt med nye data vil vi fortsette å la gå inntil videre, men etter 2020 er det game over. Da finnes ikke Holderdeord.no lenger, sier Ruohonen.

Åpen kildekode

Håpet er likevel ikke helt ute for brukerne av Holderdeord. Dersom noen andre ønsker å redde nettstedet finnes det en mulighet for det.

– Vi er tilhengere av åpne data og kildekoder, så hvis noen andre ønsker å fortsette arbeidet vårt står de fritt til å gjøre det. Kildekodene er åpne, og dersom noen ønsker å bruke våre data kan vi få til det. Det er bare å henvende seg til oss, sier Ruohonen.

Nettstedet har blitt drevet på helt ideell basis, og de mange folka som står bak Holder de ord har lagt ned flere titalls gratis årsverk med arbeid.

– Dette må ha vært Norges mest avanserte hobbyprosjekt. Vi har holdt på i 10 år, og vi har fått til utrolig mye. Vi har inspirert andre faktasjekkere og forskningsprosjekter, og jeg vil påstå at vi har bidratt til å endre måten norske partier lover ting på. Vi har vært med på å sette dagsordenen, sier Ruohonen.

Fakta og informasjon

Hun forteller at grunnidéen for 10 år sida var å gjøre det enklere for folk å følge med på hva som faktisk skjedde i norsk politikk.

– Vi opplevde at det var vanskelig å finne ut hva som faktisk skjedde på Stortinget, og det var vanskelig å bedømme hva som var fakta. Dette skjedde jo lenge før Faktisk.no og før Stortinget begynte å publisere denne typen informasjon på nettet. Da vi begynte måtte vi be administrasjonen på Stortinget grave fram kopier av PDFer for at vi skulle få informasjonen vi ba om. Det har skjedd en utrolig teknologisk utvikling siden vi starta, og jeg vil påstå at vi har inspirert Stortinget til måten de publiserer informasjon i dag, sier Ruohonen.

Selv om nettstedet har tjent noen penger har ingen av folka som står bak tatt ut noe lønn.

– Vi har brukt langt over 50 årsverk, og det er lagt ned en gedigen innsats av flere folk. Noen av oss har tatt fri fra jobb eller jobbet redusert i valgår for å få dette til. Så det har gått med en del tid, sier styrelederen.

Morsom epoke

Dersom du besøker holderdeord.no kan du blant annet se i hvor stor grad den gamle Høyre/Frp-regjeringen holdt sine egne løfter fra Sundvollen-erklæringen. 57 prosent av løftene er holdt, men 20 prosent er brutt. Resten er bare delvis holdt eller ikke etterprøvbart.

Du får det også dokumentert at selv om Miljøpartiet de grønne hevder at de er et blokuavhengig parti stemmer de i svært stor grad det samme som Rødt og SV i Stortinget, men nesten aldri det samme som Høyre eller Fremskrittspartiet.

Men nå legges altså Holder de ord ned, med mindre noen andre plukker opp ballen.

– Det har vært en morsom epoke. Det har vært en fenomenal utvikling siden vi begynte. Tidligere var det vanskelig å få ut selv elementær informasjon fra Stortinget, mens i dag snakker alle om faktasjekking og politiske løfter. Jeg liker å tro at vi har hatt noe med det å gjøre, og jeg er umåtelig stolt av det.