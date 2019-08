– Holder Aker som gissel

– Det er ikke noe nytt at helseministeren forsøker å holde Aker sykehus som gissel for å trumfe gjennom planene som han og Raymond Johansen (Ap) har blitt enige om på bakrommet. De trodde vel at de både nasjonalt og lokalt skulle få med Høyre og Ap på dette, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre.

Vil stemme ned

Tirsdag denne uken samlet ni partier i Oslo seg om en felles uttalelse der de forplikter seg til å stemme mot reguleringsplanen for nye Gaustad sykehus når denne kommer til behandling i bystyret til høsten.

Disse ni partiene er alle partier i bystyret bortsett fra Høyre og Arbeiderpartiet, samt Bompengepartiet, Senterpartiet og Helsepartiet. På de siste meningsmålingene ligger disse an til å få flertall i bystyret etter valget.

Som en reaksjon på mobiliseringen i Oslo bystyre har helseminister Bent Høie advart om å sabotere Gaustad-planene.

– Oslo kommune har vært involvert i planarbeidet med nye sykehus i Oslo over mange år. Kommunen er en viktig samarbeidspartner i prosessen med å gi både Oslo og regionens innbyggere et bedre og moderne sykehustilbud. Jeg må si det er rart hvis bystyret skal takke nei til mer funksjonelt sykehustilbud enn det de har i dag, skrev Høie i en e-post til Dagsavisen torsdag.

– Må forholde seg til

– Vi er nå ni partier som vil etter valget trolig vil utgjøre et flertall i Oslo bystyre, og vi er enige om fem punkter. Blant annet at Aker må bygges først, at Ullevål må utredes, og at vi vil stemme imot de nåværende gigantplanene på Gaustad, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, til Dagsavisen.