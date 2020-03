Høie lover klarere nasjonale koronaråd

Saken er oppdatert

Fra flere kommuneleger og pasientombudet i Oslo og Akershus har det kommet kritikk om uklare nasjonale råd og dermed sprikende praksis fra kommune til kommune når det gjelder avlysninger av arrangementer og håndheving av karanteneregler.

Nå vil helseminister Bent Høie rydde opp.

– Jeg skjønner at dette er krevende for kommunene, og jeg tar kritikken som nå har kommet, på alvor. Departementet har jevnlige møter med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og de jobber nå med å tydeliggjøre nasjonale råd, både til befolkningen og kommunene, skriver Høie i en epost til NTB.

Les også: Helsepartiet kritisk til myndighetene: – Skjerpede råd kommer hele tiden i bakkant

Ulike råd

Aps Ingvild Kjerkol mener helsemyndighetene burde ha kommet tidligere på banen.

– Når det er en global smittesituasjon, så burde vi stått klare med presise nasjonale føringer for kommunene, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til NTB.

– Det er nødvendig å ta nasjonal ledelse i en situasjon med global smittespredning fra både andre verdensdeler og naboland i Europa. Dette erfarte vi under svineinfluensaen, sier hun.

De siste dagene har det vært en rekke eksempler på ulik praksis fra kommune til kommune.

Mens for eksempel Stavanger innførte et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 500 mennesker, har Bergen satt en tilsvarende grense på 1.000 mennesker.

Samtidig har en rekke kommuner, inkludert hovedstaden, ennå ikke innført en slik grense. Enkelte kommuner har sågar anmodet om at bursdager og større familieselskaper avlyses.

Kommunelege: – Føler meg litt alene

Flere kommuneleger har etterlyst bedre nasjonal støtte i sine vurderinger.

Kommuneoverlege i Frosta, Arne Bye, sier til Tønder-Avisa at han føler seg litt alene i vurderingene han må ta.

– Vi har en del retningslinjer å forholde oss til, men det er grove føringer, og det oppstår mange spørsmål som ikke dekkes. Så vi blir svar skyldig stadig vekk, sier Bye.

Flere kommuneleger mener også at retningslinjene som så langt er gitt fra nasjonalt hold, er for lite strenge.

– Rådet fra sentralt hold er at kun de som har vært i nærkontakt med smittede, må holde seg hjemme, mens familien kan dra på jobb som vanlig, sier kommuneoverlege i Værnesregionen, Leif E. M. Vone, til avisen. Han mener at også familiemedlemmer representerer en risiko for smittespredning og bør holde seg hjemme.

Flypassasjerer håndtert ulikt

I helgen ble det reagert på at flyplassene hadde en ulik praksis med fly som kom fra områder med mange smittetilfeller. Søndag ble reisende fra Frankrike kontrollert for koronasmitte da de landet på Gardermoen, mens passasjerer fra Bergamo i Nord-Italia gikk rett gjennom uten virussjekk på Torp.

– Fram til nå har man sagt at situasjonen skal vurderes lokalt, men det er åpenbart at det har vært en feilvurdering når vi ser at fly fra Nord-Italia får lande i Norge uten at det blir iverksatt tiltak. Kommunelegene i de enkelte vertskapskommunene til flyplassene burde ikke stå helt alene om å vurdere det, sier Ingvild Kjerkol.

Hun oppfordrer nå helsemyndighetene til å få på plass enhetlige nasjonale føringer så raskt som mulig.