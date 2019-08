Hvem: Kenneth Engelsen (31)

Hva: Spillutvikler

Hvorfor: Har laget dataspill av et brettspill funnet i vikinggraver.

Du har laget et dataspill ut fra brettspillet «Hnefatafl», som har blitt funnet i vikinggraver. Fortell!

– Jeg har gjort akkurat det det høres ut som: Laget et dataspill fra et brettspill som stammer fra vikingtiden.

«Hnefatafl». Hvordan uttaler du det egentlig?

– Nefatabl, det betyr nevebord. Neve, som i hånd.

Aha. Og hvordan kom du på ideen om å lage dataspill av et gammelt, glemt vikingspill?

– Jeg er jo spillutvikler, og så samarbeider jeg med et spillstudio som heter Rain Games. En dag kom Peter fra Rain Games og spurte om jeg hadde hørt om vikingsjakk.

Vikingsjakk?

– Det er det vi kaller det.

Fordi det er lettere å google enn Hnefatafl?

– Jepp. Spillet jeg har laget heter Viking Chess. Vi måtte forenkle litt.

I Aftenposten står det at vikingspillet gikk i glemmeboken da sjakkbrettet kom til landet. Betyr det at vikingsjakk er kjedeligere enn vanlig sjakk?

– Hehehe. Det er vanskelig å si hvorfor det forsvant ut av populariteten. Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar, men for min del er Hnefatafl veldig engasjerende. Alle kjenner til sjakk, men ikke alle kjenner til Hnefatafl.

Skjønner. Hvordan fant dere ut av reglene egentlig, var det noen som husket dem?

– Det var en botaniker som heter Carl von Linné som skrev ned spillreglene for spillet tablut. Så kom det en sjakkhistoriker ved navn Murray – han skrev blant annet boken «Board games other than chess» i 1952 – som mente at reglene Linné hadde skrevet ned for Tablut var de samme som sto i vikingsagaene. Så vi kan ikke garantere at reglene er nøyaktig de samme som vikingene brukte, men det er det nærmeste vi kommer.

Spillet du har utviklet kan spilles en-mot-en, eller mot en datamaskin. Hvordan lærte du datamaskinen å spille?

– Jeg har laget en kunstig intelligens, det er en ting jeg har programmert. Jeg har programmert en sjakkcomputer.

En hnefataflcomputer?

– Ja.

Verdens første hnefataflcomputer?

– Nei. Det finnes andre folk som har laget digitale versjoner av Hnefatafl før. Jeg har for eksempel sett en nettleserversjon.

Å ja. Tror du Magnus Carlsen har prøvd Hnefatafl?

– Vet ikke, men jeg syns han burde prøve å spille litt vikingsjakk, og aller helst min versjon.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jesse Schell sin fantastiske bok om spilldesign, «The Art of Game Design».

Hvem var din barndomshelt?

– Mini-me likte veldig godt Ole Gunnar Solskjær. Tenk å spille i Manchester United! Ærre mulig?! Så kom James Hetfield og Metallica og sparket den ballen ut av banen. Og så kom Smashing Pumpkins og snudde opp ned på gitarrock.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke har flere personligheter i kroppen og må leve med kun én. Hvilket betyr at jeg er en oversensitiv emosjonell person litt for ofte.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Flotter meg med en bedre pizza på Hoggorm og drikker fancypants cocktails istedenfor øl og topper det hele med luksuriøs nattmat og kanskje to poser med chips i stedet for én.

Hva gjør du når du skammer deg?

– Ligger i sengen og stirrer på små, spesifikke steder i taket. Skam er gøy, skam er in! Kjøttskam, flyskam, kroppsskam og fyllaskam, det er en hel godtepose å ta av. Jeg prøver stadig å finne opp nye måter å skamme meg på.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Når man kjøper en kasse med sitroner har alle sitronene sånne små klistremerker som man må pille av på alle sammen. Og at agurker ikke er gratis selv om det er agurktid! Og viktige ting som hat, fremmedfrykt, undertrykkelse og ondskap.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helst noen som lukter godt.