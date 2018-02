Hjernerystelse og kutt for begge VIF-stopperne

Oslo

Jonatan Tollås Nation og Felipe Carvalho gikk begge opp for å klarere en ball nesten på midtstreken. Men de var ikke oppmerksomme på hverandre og krasjet voldsomt i lufta. Den lave sola kan også ha hatt betydning.

Begge ble liggende på gresset med tydelige smeller, og begge ble båret av banen av helsepersonell. Særlig Carvalho hadde et så dypt kutt at han ble sendt til sykehus Etterhvert ble også Tollås Nation bragt videre ti sykehus for sjekk.

Kuttskader

Situasjonen gjorde inntrykk på spillerne som hjalp til å få dem ut av banen etter at de hadde blitt behandlet lenge ute på gresset.

Foreløpige rapporter tyder på at de har fått kuttskader og hjernerystelser. Situasjonen var et rent uhell som ingen andre kan klandres for.

Kampen ble stoppet i nærmere ti minutter før man kunne fortsette på kamparenaen i Marbella.

De to ser ut ttil å bli Vålerengas førstevalg som midtstoppere, men nå vil de få seg en pause. Vålerenga måtte stokke om kraftig og Henrik Kjelsrud Johansen og Ivan Näsberg overtok som midtstoppere. Etter pause måtte blant annet Daniel Berntsen spille i en uvant rolle som venstreback.

Med begge stopperne ute, får VIF en utfordring. Enar Jåäger er ikke med til Mabellla, han trener opp sitt kranglete kne hjemme. Og Markus Nakkim skal være på vei til utlån til Viking og er heller ikke i Spania.

To kjappe scoringer

Kort tid etter hendelsen scoret Tromsøs raske kantspiller Lasse Nilsen to ganger, da han satte ballen mellom beina på VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Tromsø skapte fest sjanser i oppgjøret, og det tredje målet kom fem minutter før slutt på en fin gjennomløpning og avslutning av Slobodan Vuk.

Vålerengas fineste sjanse hadde midtbanespiller Ernest Agyiri, som spilte sin første treningskamp for sesongen. Hans skudd fra 20 meter smalt i stolpen sent i 2. omgang. Før det hadde han også noen kreative involveringer. Prøvespiller Peter Michael, som spilte 2. omgang, satte ballen utenfor for åpent mål. Men hele kampen ble preget av uhellet i innledningen av kampen.

Vålerenga skal også møte Rubin Kazan søndag og Molde torsdag i neste uke. Seriestart er mandag 12. mars borte mot Kristiansund.

KAMPFAKTA

Treningskamp torsdag:

Vålerenga - Tromsø 0-3 (0-2).

Mål: 0-1 Lasse Nilsen (12), 0-2 Lasse Nilsen (18), 0-3 Slobodan Vuk (85).

VIF startet slik (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey - Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Ivan Näsberg - Abdi Ibrahim, Daniel Fredheim Holm, Magnus Grødem - Simen Juklerød, Sam Johnson, Bård Finne.