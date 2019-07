De sykeste mottakerne av hjemmehjelp risikerer å se 30 nye fjes hver måned. Det kommer frem i en fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo kommune som ser på hjemmetjenesten og bemanning.

– Disse tallene gir en indikator om at vi ikke er i mål med den storstilte omleggingen av eldreomsorgen vi gikk til valg på. Men vi er på god vei, og har ansatt 426 av de 500 nye årsverkene vi har sagt vi skal tilføre hjemmetjenesten, sa eldrebyråd i Oslo, Tone Hellevik Dahl, til Dagsavisen.

Ikke magiske tall

Lorentzen reagerer på målsetningen.

--Det som slår oss er at byrådet tror 500 er et magisk tall som løser alle problemer, når det viser at det gjør det jo ikke. Publikumsundersøkelsen fra 2018 viser at det går den gærne veien, og nå får vi en kritisk rapport fra Kommunerevisjonen.

I undersøkelsen kom det frem at det er svekket brukertilfredshet blant folk med hjemmetjenesten.

--Hjemmetjenesten kan ikke styres etter tallmål, men etter behov og hva er fornuftig organisasjonsmessig, sier Lorentzen.

- Byråden varsler opprydding, men jeg må minne henne på at byrådet har hatt ansvaret i snart 4 år og det går i feil retning, da er det lovlig sent å begynne oppryddingen nå.

Frihet til å velge

Han mener bydelene må ha frihet til selv å kunne velge hvilke tjenester de vil bruke.

--Inntrykket jeg sitter med er at bydelene blir påtvunget årsverkene enten de vil eller ei, når de individuelt kunne brukt midlene mer nyttig, sier Lorentzen.

--Bydelene må få frihet til selv å velge hvilke tjenester de vil bruke, så de kan legge det opp på egen måte.

Han tar til orde for å opprettholde folks mulighet til å velge seg private leverandører, samt frihet til å velge bort leverandør hvis man er misfornøyd.

I dag er det fire leverandører av private hjemmetjenester i Norge; Diakonhjemmet, Asor, Norlandia og Unicare.

