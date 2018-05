Historisk Oslo-sus over 3. runde i cupen

Oslo

Det største sensasjonslaget i 2. runde, Brattvåg, som slo ut Molde, får nok en motstander fra topplista i Eliteserien. I 3. runde får de besøk av Rosenborg.

Brattvåg sendte Ole Gunnar Solskjærs Molde-lag ut av NM med 1-0 etter ekstraomganger. Nå ligger det an til en ny stor cupkveld for sunnmørsklubben når et Rosenborg med stigende formkurve er motstander.

Skeid var det andre 2.-divisjonslaget som sto for en veldig overraskende seier da de vant hele 3-0 over Sandefjord i 2. runde.

- Overraskende ja, men ingen bombe, slo trener Tom Nordlie fast etter at Skeid hadde filleristet eliteserielaget han selv en gang trente.

Møttes i 2012

Nå kan han se fram til et osloderby med historisk sus i neste runde. Torshov-klubben møter nemlig Vålerenga.

Skeid mot VIF er en gammel klassiker. Vi må seks sesonger tilbake for å finne forrige cupoppgjør mellom lagene. På Bislett den gangen i 2012 vant VIF 3-0 i 2. runde.

Den mest minneverdige kampen mellom Skeid og VIF i nyere tid ble spilt i 2003. I kvartfinalen knuste Skeid hjemmelaget Vålerenga 3-1 på Ullevaal stadion. Espen Grina, Tom Erik Breive og Daniel Braaten scoret Skeids mål i kampen, skriver Skeid på sin hjemmeside.

Oppgjøret mellom Skeid og Vålerenga på Nordre Åsen kommende onsdag er for øvrig kampen NRK har valgt som sitt direktesendte oppgjør den dagen.

Nordlie sa til Dagsavisen at han ønsket seg et lag de kan slå i 3. runde. Så er spørsmålet om VIF kommer i den kategorien...

– Normalt går Vålerenga videre, men 2. divisjon har blitt mye bedre. I enkeltkamper er alt mulig. Vi har planer om å ofre oss for å vinne, men jeg vet at dette blir en noe annerledes kamp enn mot Sandefjord, sier Skeid-trener Tom Nordlie til NRK.

Vålerenga slo for øvrig Grorud 1-0 i 2. runde.

Møter mesteren

Totalt er det 14 lag fra lavere divisjoner som får besøk av hvert sitt eliteserielag i 3. cuprunde. Ett av dem er KFUM, som kjempet seg videre til neste runde etter å ha scoret to mål på de to siste minuttene av ekstraomgangene mot Elverum i andre runde.

Les også: KFUM kranglet seg videre i cupen

- I cup kan alt gå. Vi vil ha RBK til Oslo! sa trener Jørgen Isnes til klubbens nettside etter kampen.

Nå blir det ikke Rosenborg, men Lillestrøm som kommer på besøk onsdag.

- Det blir morsomt å få fjorårets cupvinner på besøk på Ekeberg, sier Isnes etter fredagens trekning.

Han vet hva som venter:

- En tøff fysisk batalje. En av de tøffeste sånn sett.

Lillestrøm havnet under 0-1 mot Lørenskog i 2. runde, men vant til slutt 5-1.

De to eneste kampene uten lag fra toppdivisjonen er Ull/Kisa mot Kongsvinger og Bryne (2. divisjon) mot Sandnes Ulf.

Med to unntak spilles kampene onsdag 9. mai. Dagen etter spiller HamKam mot Sarpsborg (som møter utslåtte Molde i eliteseriekamp mandag 7. mai) og Hødd mot Kristiansund.

PS! Skeid har ikke slupet inn mål i cupen i år.

Slik spilles 3. runde:

Onsdag 9/5: Alta – Tromsø, Brattvåg – Rosenborg, Bryne – Sandnes Ulf, Bærum – Strømsgodset, Egersund – Start, Fyllingsdalen – Brann, KFUM Oslo – Lillestrøm, Levanger – Ranheim, Mjølner – Bodø/Glimt, Mjøndalen – Stabæk, Nest-Sotra – Haugesund, Notodden – Odd, Skeid – Vålerenga, Ull/Kisa – Kongsvinger.

Torsdag 10/5: HamKam – Sarpsborg, Hødd – Kristiansund.