Oslo

Det var altså aller første gang disse to lagene møttes på øverste nivå i kvinnefotballen. Og det ble en interessant duell mellom to helt forskjellige lag. Lyn hadde lenge det beste spillet, men var heldige som holdt unna for Vålerengas sluttspurt.

Og det var nok å ta fatt i etterpå. Var Vålerengas ledermål over målstreken? Ja, mente dommer Emilie Rodahl Bøkset.

Og var ikke Vålerengas tverrliggertreff i siste spilleminutt også inne? Nei, mente samme dommer.

Lyn med raske spillere

Dermed endte det uavgjort og selv om vi til slutt talte 8-5 i målsjanser til Vålerenga, var de kanskje fornøyd med uavgjort. For i 75 minutter var Lyn hissigst på sin nye hjemmebane.

Lyn stilte med sju spillere fra start i junioralder, men felles for dem var at de var kjappere i beina enn Vålerengas etablerte landslagsspillere. VIFs spillegeneral Sherida Spitse fikk spesialoppvartning før pause, men var selvsagt farlig på alle dødballer.

Og da dommer blåste et tvilsomt frispark etter 20 minutter lå den første ballen i mål. Det vil si: Det gjorde den aldri. Men Spitses frisrak skapte kaos i Lynfeltet, det ble skutt i tverrligger og ned på streken og selv om assistentdommer ikke markerte mål, tok dommeren avgjørelsen. Hun så ballen inne.

Lyn protesterte, til liten nytte. Ellen Wang kunne økt ledelsen da hun kom helt fri, men det var bare Vålerengas andre sjanse i første omgang.

På den andre siden var særlig Vilde Hasund aktiv på sin venstrekant og fjorårets Røa-spiller har gitt Lyn en ekstra dimensjon i angrepsspillet. Også Mimi Löfvenius prøvde seg med noen spennende avslutninger.

Keepertabbe

Men utligningen kom to minutter før pause og da var det Lyns mål som var pussig. Runa Lillegård brukte igjen farten sin, fikk plass i bakrom, men bommet delvis på skuddet. Finlands landslagskeeper Tinja Riikka Korpela rotet det til og klarte å dytte ballen over streken.

Lillegård, opprinnelig fra Alta og Bossekop, fikk kreditert scoringen, så får NFF finne ut om det var VIF-keepers selvmål.

VIF kom sterkere

Etter pause presset Lyn høyt i starten og så rett og slett sterkest ut. Et nytt skudd smalt i tverrliggeren, denne gangen gikk returen i stanga og ut til corner. Lyns Emilie Kloss legger forøvrig bedre hjørnespark enn svært mange av hennes mannlige kollegaer.

Det siste kvarteret så det ut som Vålerenga hadde spist spinat. Plutselig ble trykket i duellene kraftigere samtidig som Lyn-spillerne så slitne ut. Isabell Herlovsen fikk to store sjanser som en landslagsspiss i form burde scoret på. Den første på skudd alene med keeper, den andre på heading over åpent mål.

Attraktiv kamp

Og minuttet før slutt ble det altså nye diskusjoner. Var Vålerengas farlige forsøk over streken? Kanskje dommer syntes det var nok med en tvilsom scoring?

Over 400 tilskuere på Kringsjå var oppløftende for både Lyn og Vålerenga. Men viktigst: De lagde en severdig kamp i den kalde vinden. Lyn har åpnet Toppserien meget bra og har bare ett tap på sine fire første kamper. Lagene ligger likt på tabellen med sju poeng hver, men Lyn har en kamp mindre spilt.

Lørdag skal begge lag vestover, Lyn møter Avaldsnes, Vålerenga skal opp mot Klepp.

KAMPFAKTA

Toppserien kvinner onsdag, utsatt kamp fra 2. runde:

Lyn - Vålerenga 1-1 (1-1).

Kringsjå kunstgress: 420 tilskuere.

Mål: 0-1 Stine Pettersen Reinås (21), 1-1 Runa Lillegård (43).

Dommer: Emilie Rodahl, Bøkset, Bækkelaget.