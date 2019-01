Marve lager timelange podkast-intervjuer med rappere nesten alle har glemt. Det er blitt populært.

Hvem: Marius Solberg (33)

Hva: Driver podkasten «Kaffeslabberas med Marve».

Hvorfor: For å lage den ekte historien om norsk rap, kanskje?

Hei! Lager du podkast, eller dokumenterer du norsk hiphop-historie?

– Njæ, jeg vet ikke. Greia er at jeg elsker rap. Og har hørt på amerikanske intervju-podkaster om hiphop, og lurte på hvordan jeg kunne gjøre det her på berget.

Det ble lange intervjuer med avdanka rappere?

– Jeg gikk for det erkenorske konseptet kaffeslabberas. Bygget rundt kaffe, som jeg ikke liker.

Og hva er vitsen?

– Det ga meg en mulighet til å intervjue artister som gjerne ikke slipper til ellers. Enten fordi de liksom er «utdatert», eller ikke spennende nok for journalister som vil ha folk til å «snakke ut» om «den vanskelige tiden». Hos meg kan folk fortelle hele historien uredigert.

Da møter folk opp?

– Ja, de vet at jeg ikke kommer til å trekke fram enkeltsitater for å lage overskrifter.

Er det ikke moro med skandaler, da?

– Jo, det er utrolig interessant, i riktig kontekst. Men jeg har holdt på med dette i femten år og vil holde på i femten til. Da må jeg tenke langsiktig.

Hvem har du mest lyst til å intervjue, som ikke har stilt opp?

– El Axel er høyt oppe. Mest fordi han er utilgjengelig på grunn av egne religiøse overbevisninger. Men også fordi han har en historie og er en veldig god historieforteller. Og kanskje Professor Anarad? Det er ikke de store, kommersielle artistene som får best lyttertall hos meg.

Hvem er de mest populære?

– Apollo-episoden er en av de beste. Og MC Key. Personer som folk aldri har hørt snakke ut om ting.

Hva lærer du av dette?

– Man blir veldig oppmerksom på rapperes oppfatning av seg selv og sin egen sannhet. Historien er veldig preget av den som har fortalt den.

Har noen historier overraska deg?

– Nei, jeg gjør sjukt mye research på forhånd, så ikke egentlig.

Er det historier som er blitt fortalt for mye, da?

– Ja, mange. Hiphopkrigen, det er verdens kjedeligste tema. Den er fortalt til døde. Jeg vil heller høre historiene folk ikke har hørt før.

Hver gang hiphop-historie blir fortalt skal folk klage på hvem som ble glemt.

– Ja, det mest brukte sitatet fra norske rappere er jo «Hva med meg?».

Er det noen talenter i norsk rap som aldri blei noe?

– Jeg sier det til Kleen Kut og Whimsical, at de burde ha fortsatt. Den stilen de lagde, den funket senere. Og så føler jeg Apollo egentlig også ga seg på et veldig merkelig sted.

Hvem var din barndomshelt?

– Dennis Rodman. Han sa det han følte, og presterte det han skulle. Selv spilte jeg også basket, og var høy og ikke så god på å skyte. Så han matchet min egen personlighet.

Men du har kanskje ikke noen planer om å reise til Nord-Korea?

– Nei. Men hvis han inviterte, så hadde jeg ikke nølt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nå har jeg vært seksten måneder uten alkohol. Jeg sliter med moderasjon. Så jeg har byttet ut alkohol med store mengder energidrikk. Jeg har lett for avhengighet og oppheng. Så å nerde over musikk, det er ganske lett for meg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Unges rettigheter, egentlig. Særlig ungdomsklubb-tilbudet. Det er så synd, ofte legger man ned klubber der det er dårlig oppmøte. Enten på grunn av vanskjøtsel, eller fordi det sklir ut. Men hvis ungdom har sklidd ut et sted, og så legger man ned ungdomsklubben ... Da håper jeg nesten at den som la det ned er den som får bilstereoen sin bøffa.

Er det noe du angrer på?

– Nei, egentlig ikke. Jeg skulle kanskje vært snillere med mamma i tenårene.

Hva med din egen rapkarriere? Angrer du på at du slutta?

– Nei, jeg rappet i ett år, og var dårligst i gjengen. Det er nok flere rappere som burde gitt seg tidligere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er en klisjé, men Tupac. Jeg hadde ikke takket nei til å få en død rap-legende på podkasten.