Oslo

Det var kanskje ikke alkohol i drinkene KrF-toppene Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad fikk servert da de avholdt en pressekonferanse på Himkok i juni i fjor.

Likevel var stemningen god, og det er kanskje ikke så rart:

I 2016 debuterte Himkok på 42. plass på den etter hvert prestisjetunge listen The World's 50 Best Bars.

I fjor klatret den til 20. plass, før den i år altså endte på 19. plass.

I tillegg fikk Oslo-baren prisen som verdens mest bærekraftige bar.

– Himkok er den mest bærekraftige baren i verden og rangert som nummer 19. Vi har imidlertid det beste teamet i verden, skriver Himkok selv på Facebook.

Baren ligger i Storgata 27 i Oslo.

London-baren Dandelyan vant kåringen, foran American Bar, også i London. Manhattan i Singapore kapret den siste plassen på pallen.

Linje Tio i Stockholm er den neste baren i Skandinavia på listen. Den havnet på 32. plass.

Les også: Oslo-restauranten Galt hedret med stjerne i Michelin-guiden

Nummer 35 i verden

Det er ikke bare Himkok som har gjort det sterkt på slike lister.

Maaemo, som også har 3 stjerner i Michelin-guiden, ble i juni kåret til verdens 35. beste restaurant. Rangeringen The World’s 50 Best Restaurants regnes som en av verdens absolutt mest prestisjetunge utmerkelser for restauranter.

– Å bli regnet som en av spydspissene i restaurantbransjen globalt er veldig stort. På dette nivået finnes det ikke slingringsmonn og alt må klaffe i alle ledd. Hver dag! Maaemo er et resultat av en fantastisk laginnsats, og i dag er jeg spesielt stolt av hele det fantastiske teamet, uttalte medeier og kjøkkensjef Esben Holmboe Bang i en pressemelding.

Forrige uke ble det kjent at Maaemo skal flytte til nye lokaler i et nytt bygg som er under oppføring i Bjørvika, etter planen i februar i 2020.

Les også: Derfor er denne lunchen verdt 5000 kroner