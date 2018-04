Oslo

Alle som åpna sportsdelen av en avis i uka etter kampen mellom Vålerenga og Strømsgodset fikk med seg at det var blitt sunget en drøy sang mot Herman Stengel fra Vålerengas supportertribune. Som spaltisten her skrev i forrige uke så synes vi at teksten «Herman Stengel er en horesønn» blir for platt og dum, men vi mener allikevel at supportersanger med tekster som er langt over streken er helt greit, så lenge det gjøres med en viss snert.

I forlengelse av diskusjonen rundt «Horesønn-gate» (begrepet «Stengel-gate» er allerede i bruk om Stengels overgang fra Stabæk til VIF) og i forbindelse med at Vålerenga tar imot Molde på Intility Arena på søndag, er det interessant å se enda nøyere på hva som er greit og ikke av ytringer på norske tribuner.

For søndagens motstander, Molde FK, er for tiden preget av en utrolig stygg og ubehagelig sak. En av deres spillere ble i juni i fjor siktet for en sovevoldtekt, og etter et snaut års etterforskning ble han for noen uker siden tiltalt. Nå skal selvfølgelig spilleren anses som uskyldig til retten har konkludert med noe annet, men det at han nå er tiltalt betyr én ting: Politiadvokaten anser at det er bevist utover en hver rimelig tvil at Molde-spilleren har utført handlingene han er beskyldt for.

Det er lett å skjønne at Molde som klubb er kommet i en solid skvis. På den ene siden har de en spiller som er uskyldig fram til han er dømt, og som de som arbeidsgiver vil markere støtte til. Hadde de kastet spilleren ut av troppen ville det bli sett på som en klar forhåndsdom. På den andre siden, hva slags holdninger er det Molde promoterer ved å la en tiltalt i en så stygg sak spille fotball med klubbens logo på brystet? Hvilken ekstrabelastning legger de ikke på offeret i saken? Og hvilken mistenksomhet sørger de ikke for at rettes mot resten av spillergruppa?

Etter at saken ble kjent i media har reaksjonene fra Moldes motstandere ikke latt vente på seg. Supporterne til Rosenborg satte i gang en innsamlingsaksjon til Amnesty i uka før oppgjøret mellom klubbene på Lerkendal. Under kampen var det flere bannere på stadion som omhandlet saken, blant annet med budskapet «Ikke sovne på defensiv dødball».

Da Lillestrøm prøvde seg med et liknende banner under forrige helgs oppgjør på Aker Stadion gikk det ikke helt smertefritt. Da Kanarifansen holdt opp banneret «Mot voldtekt», et budskap det ikke burde være vanskelig å kunne stille seg bak, sendte Molde vektere til borteseksjonen for å få banneret fjernet. En drøy innskrenking av LSK-supporternes ytringsfrihet.

På én måte er Rosenborg og Lillestrøm sine utfall mot moldespilleren akkurat sånn meldinger fra supportere til en motspiller skal være. Det er hets som er gjort delvis med humor, som det nevnte banneret til Rosenborg, og delvis under dekke av å være et generelt budskap, som banneret til LSK. Det er meldinger med snert og finesse, selv i en såpass alvorlig sak.

Samtidig er det noe litt klamt med at alle Moldes motstandere plutselig er blitt #metoo-sakens fanebærere. For hvor høye og mørke hadde Rosenborg og Lillestrøms supportere egentlig vært hvis det var en av deres egne spillere som var den tiltalte?

Og det spørsmålet kan like gjerne stilles om oss vålerengasupportere også. For allerede i kampen mellom Vålerenga og Molde i november i fjor kom det sanger og rop om saken fra supportertribuna på Intility hver gang den på det tidspunktet siktede spilleren hadde ballen. Hadde vi opptrådd på samme måte hvis det gjaldt en av våre? Hadde vi krevd at Ronny Deila skulle sette spilleren på tribunen, i det minste til rettssaken var over? Jeg er redd for at vi hadde vært like unnfallende som moldesupporterne synes å være nå.

VIF-supporternes største styrke i alle år har vært at vi ikke tar verken oss selv eller andre så veldig høytidelig. Derfor evner vi å se på det meste med et skjevt blikk, også en alvorlig sak som denne. Videre har vi sett at det meste i livet handler om Vålerenga. Og sånn bør det bli på tribunene under søndagens toppkamp mot Molde også.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.