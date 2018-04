Her skal bilene vekk, så Oslo-folk kan leke, drikke kaffe og være fotgjengere i fred

Oslo

Etter en lang kveld inne på Oslo rådhus onsdag, bestemte politikerne noe om plassen utenfor:

Fridtjof Nansens plass, brosteinsplassen foran rådhuset, hvor det i dag brøler både privatbiler og turistbusser forbi hvert eneste minutt, skal bli bilfri. Nå er det parkerte biler, uforståelige kjøremønstre og litt mislykkede forsøk med bymøbler, men snart skal det bli et sted Oslofolk kan samles, leke, drikke kaffe og være fotgjengere i fred.

I hvert fall er det ordfører Marianne Borgens drøm for plassen foran rådhuset hun er sjef i.

Vil leke med barnebarna

– Jeg er jo blitt bestemor. Jeg har fire barnebarn, og de kommer på besøk til meg på rådhuset. Jeg gleder meg til den dagen jeg kan si: «Nå går vi ned på Fridtjof Nansens plass og leker litt!»

– Det skal bli så bra! Det er mitt mål, sier Marianne Borgen.

For ordføreren har det vært en drøm lenge. Det er seks år siden hun foreslo det første gang.

I 2012 ville hun gjøre Fridtjof Nansens plass til Oslos piazza. En plass hvor unger kunne leke, voksne kunne sitte og drikke kaffe, lese avisa eller hva som helst.

– Jeg så også for meg at skråningen opp mot rådhuset kunne bli konsertarena. Det er jo et veldig flott byrom, sier hun.

Sånn er det jo, for å si det mildt, ikke i dag.

– Jeg var der nede en gang og telte 8-10 turistbusser, sier Borgen.

La ungene flyte

Det som skjer nå er at de skal stenge plassen for parkering og gjennomkjøring. Og altså for turistbusser. Men de som skal kjøre til parkeringsanlegg får fortsatt kjøre gjennom plassen. Og varelevering skal det lages løsninger for.

– Det har vi lang erfaring med fra andre steder, sier hun.

Dessuten presiserer SV-nestoren at plassen allerede blir stengt ved utdelingen av Nobels Fredspris og liknende arrangementer. Det har ikke lammet byen på noen måte, forteller Borgen.

– Så forutsetter jeg at byrådet inviterer inn så vi får et ordentlig yrende liv der, sier hun.

– Målet er å skape møteplasser. Lage liv i byen, som gjør at folk treffer hverandre og kan sette seg ned med en kopp kaffe og la ungene flyte omkring.

