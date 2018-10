Oslo

Denne uka startet endelig rivingen av sklia, etter å ha vært stengt i to badesesonger.

– Det er godt å se at vi endelig er i gang, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

Siden 1982

Den gamle sklia ble satt opp i 1982, og holder ikke dagens standard i forhold til blant annet sikkerhet.

– Det er tre grunner til at den har vært stengt de siste to sesongene. Sikkerhetshensyn, klima og helse. Den har ikke hatt avløp, bare et basseng med stillestående vann der sklia ender, noe som har ført til at det har vært kloret mye. Og kloret stillestående vann har ikke vært bra for de badende. Heller ikke for miljøet, siden vannet kunne finne veien til Frognerelva, sier Rina Mariann Hansen.

I løpet av kort tid vil vannsklia i Frognerbadet, som er fra 1982 være revet. – Ny skliE vil være på plass til åpningen av Frognerbadet neste år, sier byråd Rina Mariann Hansen. Foto: Tom Vestreng

River raskt

Innenfor sperrebåndene er en anleggsmaskin med sin svære, kraftige kjeft godt i gang med å rive selve sklia.

Bit for bit river den glassfiberen i biter, som deiser ned på bakken

– Når sklia er nede, vil vi gå løs på fundamentet, og til slutt selve trappetårnet, sier kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kultur og idrettsbygg (KID) til Dagsavisen.

KID hadde i fjor vinter gjennomført en anbudsrunde med sikte på kunne få bygget en sklie før sommeren 2018, men da det kun ble mottatt ett tilbud som hadde forbehold om ferdigstillelsesdato, ble konkurransen avlyst.

Nå er de i gang igjen.

I utgangspunktet hadde byrådet satt av 12 millioner kroner til ny sklia. Nå er summen nesten doblet.

– Men dette er ikke penger som bare går til ny vannsklie. Vi skal også oppgradere uteområdene på Frognerbadet, sier byråden.

På anbud

Enna har ikke skrevet kontrakt på byggingen av ny vannsklie i Frognerbadet.

– Tilbud er mottatt, men først når vi har signert kontrakt, vet vi den eksakte summen, og hvordan vannsklia blir, sier Berg Jensen.

– Uttrykket og blåfargen blir som før. Og sklia blir ikke lik den forrige, selv om vi ennå ikke helt vet hvordan den blir. Men vi kan love en spektakulær og morsom vannsklie, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Noe som er bestemt er trappeoppgangen blir av mindre omfang enn før, og at hele sklia vil hvile på kun tre søyler.

Frognerbadet er fredet, og de kan ikke gjøre hva som helst i området.

– Det er antikvariske verdier vi må ta hensyn til særlig i uteområdene, og vi har samarbeidet tett med Byantikvaren, sier byråden.

Hun føler seg trygg på at de skal både holde budsjett og tidsfrist.

Og blir hun selv første til å prøve sklia?

– Nei, den jobben overlater jeg til byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Det er en passende oppgave for en byrådsleder. så kan han setet standarden for den nye vannsklia i Frognerbadet, sier Rina Mariann Hansen.

