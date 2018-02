Oslo

Klokka 18.30 ble det avgjort at rennet ikke lot seg gjennomføre.

- Veldig beklagelig for hopperne og alle de frivillige i Kollenhopp som har jobbet for å sette bakken i stand. Men sikkerheten kommer først, sier juryleder Svein Granerud til NRK.

Tidligere på dagen ble kvalifiseringen avlyst slik at alle de 56 påmeldte skulle delta i selve rennet med planlagt start klokka 17.00.

Da hadde vinden og snøværet økt ytterligere slik at rennet først ble utsatt en time, så en halvtime til før avlysningen kom.

- Helt riktig å avlyse, sa landslagssjef Alexander Stöckl som opplevde en lang dags venting i landets nasjonalarena. Nå blir Raw Air neste oppgave i Oslo etter at OL er gjennomført.

Alle de OL-uttatte hopperne skulle være med i NM unntatt en syk Andreas Stjernen. Nå reiser laget videre til verdenscupen i Willingen før de derfra reiser direkte til Sør-Korea kommende mandag.

Allerede torsdag i neste uke går kvalifiseringen i den lille bakken i Pyeongchang.

- Et veldig stramt tidsskjema så vi er avhengig av at all logistikken fungerer. Men alle hopperne er så keene på å konkurrere at vi tar med oss Willingen, ser sportssjef Clas-Brede Bråthen til NRK.